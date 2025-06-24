B2- Spirit bombardıman uçağı özellikleri ne, kaç saat uçabiliyor? B2- Spirit hayalet uçak maliyeti ne kadar?
ABD’nin ilk kez 1997 yılında filosuna giren ve birçok tartışmaya sebep olan B2- Spirit bombardıman uçağının özellikleri ve maliyeti yeniden gündem oldu. ABD Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan en dikkat çeken uçakların başında gelen B-2, bakım ve uçuş maliyetiyle bir servet değerinde. ABD tarafından İran’a düzenlenen operasyonda B-2 bombardıman uçakları görev aldı. ABD basınında yer alan iddialara göre pilotların konfor alanını artırmak için B-2 Spirit uçağında tuvalet, mikrodalga fırın ve atıştırmalıklar için soğutucu bulunuyor. Peki B2 - Spirit uçağının özellikleri ne, kaç tane var? İşte, hayalet bombardıman uçağına ilişkin bilgiler…
Amerika Birleşik Devletleri’nin yüksek teknoloji ürünlerinden birisi olan B-2 Spirit, stealth teknoloji ise rakiplerini geride bırakıyor. Düşman radarlarında görünmez olan hayalet uçak, 52,4 metre kanat açıklığına ve 5,18 metre yüksekliğe sahip. Geometrik tasarımıyla birlikte radar dalgalarının yansımalarını engelleyebilen B2 - Spirit, 22 bin 700 kilogram savaş yükü taşıyabiliyor. Uçakta konvansiyonel silahların yanı sıra nükleer silahta taşınabiliyor. Hayalet bombardıman uçağının yüzey kaplamaları karbon fiber kompozit ve radar absorbe edici malzemelerden oluşuyor. İşte, B2 - Spirit uçağının özellikleri…