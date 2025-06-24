B2- Spirit bombardıman uçağı özellikleri ne, kaç saat uçabiliyor? B2- Spirit hayalet uçak maliyeti ne kadar?

ABD’nin ilk kez 1997 yılında filosuna giren ve birçok tartışmaya sebep olan B2- Spirit bombardıman uçağının özellikleri ve maliyeti yeniden gündem oldu. ABD Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan en dikkat çeken uçakların başında gelen B-2, bakım ve uçuş maliyetiyle bir servet değerinde. ABD tarafından İran’a düzenlenen operasyonda B-2 bombardıman uçakları görev aldı. ABD basınında yer alan iddialara göre pilotların konfor alanını artırmak için B-2 Spirit uçağında tuvalet, mikrodalga fırın ve atıştırmalıklar için soğutucu bulunuyor. Peki B2 - Spirit uçağının özellikleri ne, kaç tane var? İşte, hayalet bombardıman uçağına ilişkin bilgiler…

B2- Spirit bombardıman uçağı özellikleri ne, kaç saat uçabiliyor? B2- Spirit hayalet uçak maliyeti ne kadar? - 1

Amerika Birleşik Devletleri’nin yüksek teknoloji ürünlerinden birisi olan B-2 Spirit, stealth teknoloji ise rakiplerini geride bırakıyor. Düşman radarlarında görünmez olan hayalet uçak, 52,4 metre kanat açıklığına ve 5,18 metre yüksekliğe sahip. Geometrik tasarımıyla birlikte radar dalgalarının yansımalarını engelleyebilen B2 - Spirit, 22 bin 700 kilogram savaş yükü taşıyabiliyor. Uçakta konvansiyonel silahların yanı sıra nükleer silahta taşınabiliyor. Hayalet bombardıman uçağının yüzey kaplamaları karbon fiber kompozit ve radar absorbe edici malzemelerden oluşuyor. İşte, B2 - Spirit uçağının özellikleri…

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B2- Spirit bombardıman uçağı özellikleri ne, kaç saat uçabiliyor? B2- Spirit hayalet uçak maliyeti ne kadar? - 2

B2 - SPİRİT UÇAĞININ ÖZELLİKLER NELER? 

ABD’nin stratejik bombardıman uçağı B2 - Spirit, Northrop Grumman şirketi tarafından geliştirildi. Askeri havacılık sektörünün gözdesi, 1980’lerin sonundan itibaren hizmete girildi.

B2’nin boyutu dikkat çekerken 52,4 metre kanat açıklığı, 21 metre uzunluk ve 5,18 metre yüksekliğe sahip.

Uçağın maksimum hızının bin kilometre, seyir hızının ise 900 kilometre olduğu biliniyor. Operasyonel menzil 11 bin 100 kilometre olurken hava yakıt ikmali ile bu mesafe sınır tanımıyor.

B2 - Spirit’in bakım ve uçuş masrafları sık sık gündeme gelirken 2i1 milyar dolarlık birim maliyetiyle askeri havacılık sektörünün en pahalı projesi. İki dahili silah bölmesi 22 bin 700 kilogram savaş yükü taşıma kapasitesi sunuyor.

B2- Spirit bombardıman uçağı özellikleri ne, kaç saat uçabiliyor? B2- Spirit hayalet uçak maliyeti ne kadar? - 3

Hayalet bombardıman uçağı, 16 adet B83 nükleer bomba veya 80 adet Mark 82 genel amaçlı bomba taşıyabiliyor. Hassas güdümlü mühimmat olarak 80 adet JDAM bombası kullanabiliyor. Alternatif olarak JASSM füzesi ve GBU 57-MOP bunker penetratörü de yerleştirilebilir.

ABD’nin İran’a yaptığı saldırada B2 - Spirit, dünyanın diğer ucuna 18 saatlik bir yolculuğa çıktı ve bu sırada birçok kez havada yakıt ikmali yaptı.

Basına yansıyan haberlere göre B-2 hayalet bombardıman uçağının içerisinde tuvalet, mikrodalga fırın bulunuyor.

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