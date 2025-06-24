B2- Spirit bombardıman uçağı özellikleri ne, kaç saat uçabiliyor? B2- Spirit hayalet uçak maliyeti ne kadar?

Hayalet bombardıman uçağı, 16 adet B83 nükleer bomba veya 80 adet Mark 82 genel amaçlı bomba taşıyabiliyor. Hassas güdümlü mühimmat olarak 80 adet JDAM bombası kullanabiliyor. Alternatif olarak JASSM füzesi ve GBU 57-MOP bunker penetratörü de yerleştirilebilir.



ABD’nin İran’a yaptığı saldırada B2 - Spirit, dünyanın diğer ucuna 18 saatlik bir yolculuğa çıktı ve bu sırada birçok kez havada yakıt ikmali yaptı.



Basına yansıyan haberlere göre B-2 hayalet bombardıman uçağının içerisinde tuvalet, mikrodalga fırın bulunuyor.