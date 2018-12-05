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Baba Bush son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı, Reuters

ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington'da "devlet cenaze töreni" düzenlendi. 30 Kasım'da Teksas'ta hayatını kaybeden Bush'un cenazesi Washington'daki Ulusal Katedral'e getirildi. Törene, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama da iştirak etti. Çok sayıda yabancı lider de törende hazır bulundu.

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    Hayata 94 yaşında veda eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington'da "devlet cenaze töreni" düzenlendi.
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    Teksas'ta 30 Kasım'da hayatını kaybeden Bush'un cenazesi pazartesi günü Washington'a getirildi. Dün Kongre'de düzenlenen törenlerin ardından Bush'un cenazesi, sabah saatlerinde Kongre'den törenle alındı.
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    Beyaz Saray'ın önünden geçen tören konvoyu "Baba Bush" olarak da bilinen eski ABD başkanının cenazesi "devlet cenaze töreni için" Washington'daki Ulusal Katedrale getirildi.
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    Törende, eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama eşleri ile hazır bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra çok sayıda yabancı lider de törene iştirak etti.
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    İlahilerin okunduğu törende Bush'un torunları, eski Kanada Başbakanı Brian Mulroney ve tarihçi John Meacham konuşma yaptı.
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    Baba Bush'un methiyesini ise oğlu ve eski ABD Başkanı George W. Bush okudu.
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    ABD Başkanı Trump törende konuşma yapmadı.
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