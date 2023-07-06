Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri: Putin'e suikast, Trump'a gizemli hastalık
ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarını, DAEŞ'in ortaya çıkışını ve Brexit'i öngören Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılı için pek çok kehanette bulundu. 12 yaşında görme yeteneğini kaybeden kadın, gelecek yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleneceğini, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ise gizemli bir hastalığa yakalanacağını öngördü. Bulgar kahin ayrıca, gelecek yıl deprem, yangın ve sel gibi çok sayıda felaket yaşanacağını tahmin etti. İşte kanserin tedavisinin bulunmasından dünyanın sonunun geleceği yıla Baba Vanga'nın kehanetleri...
Baba Vanga, geleceğe dair doğru tahminleriyle tanınan bir Bulgar kahindi. 1911'de Bulgaristan'da küçük bir köyde doğdu ve 12 yaşında bir kasırga sırasında görme yetisini kaybetti. Baba Vanga, körlüğüne rağmen, gelecekteki olayları tahmin etmek için inanılmaz bir yetenek geliştirdi.