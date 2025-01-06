Baba Vanga’nın 2025 kehanetleri: Tüm insanlığı ilgilendiren 9 büyük tehdit

Baba Vanga, 1996 yılında hayatını kaybeden ve birçok kişi tarafından kahin olarak kabul edilen Bulgar bir kadındı. Onun kehanetleri, gelecekte olacak olaylarla ilgili çeşitli iddialar içeriyor ve bu iddialar günümüzde de dikkate alınıyor.



İşte Baba Vanga'nın 2025 yılına ilişkin 9 büyük kehaneti;