Baba Vanga'nın korkutan kehaneti: Santorini'deki depremleri öngördü mü?

BABA VANGA'NIN DİKKAT ÇEKEN KEHANETLERİ

Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı ile ilgili kehanetleri bir kez daha ilgi odağı oldu.

Baba Vanga, 1996 yılında hayatını kaybeden ve birçok kişi tarafından kahin olarak kabul edilen Bulgar bir kadındı.