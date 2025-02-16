Baba Vanga'nın korkutan kehaneti: Santorini'deki depremleri öngördü mü?
Baba Vanga, 2025 yılı için yaptığı çarpıcı kehanetleriyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Yunan adası Santorini'de son dönemde yaşanan depremler, efsanevi kahin Baba Vanga'nın yaşanacakları çok önceden görüp görmediği konusunda tartışmalara yol açtı. Kahinin 2025 yılına ilişkin öngörüleri arasında özellikle doğal afetlerle ilgili olmak üzere çeşitli felaketlerin yaşanacağı yer alıyor. Peki, efsanevi kahin Baba Vanga Santorini'deki depremleri öngördü mü?
BABA VANGA'NIN DİKKAT ÇEKEN KEHANETLERİ
Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı ile ilgili kehanetleri bir kez daha ilgi odağı oldu.
Baba Vanga, 1996 yılında hayatını kaybeden ve birçok kişi tarafından kahin olarak kabul edilen Bulgar bir kadındı.