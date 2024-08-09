Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri

Yaklaşık 100 yıl önce Irak'ta bulunan 4 bin senelik Babil tabletlerinde yazanların gizemi çözüldü. Çivi yazısı ile kaleme alınan tabletler, Ay tutulmalarına dayanarak felaket alametlerinde bulunuyor. Bu yöntemi kullanarak kehanetlerde bulunan Babilliler, kötü olayları öngörüp engellemeye çalışıyordu. Tabletler günümüzde, British Museum koleksiyonunun bir parçası olarak korunuyor.

Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri - 1

"ÖLÜM, YIKIM VE HASTALIK"

Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce Irak'ta bulunan Babil tabletlerinin gizemi çözüldü.

Tabletler, bazı Ay tutulmalarının ölüm, yıkım ve salgın hastalık alametleri olduğunu anlatıyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri - 2

FELAKETLERİN HABERCİSİ: AY TUTULMALARI

Astronomi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Babilliler, diğer Mezopotamya halkları gibi Ay'ın hareketlerine büyük anlam yüklüyordu.

Ay tutulmasının felaketlerin habercisi olabileceğine inanılıyordu. 

Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri - 3

EN ESKİ TUTULMA KEHANETLERİ

Londra Üniversitesi'nde Babilce profesörü olan emekli Andrew George, yakın zamanda Cuneiform Studies Dergisi'nde yayınlanan bir makalede, dört kil tabletin "şu ana kadar keşfedilmiş en eski Ay tutulması alametleri derlemesi örneklerini temsil ettiğini" yazdı.

Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri - 4

Tutulmaların ne zaman gerçekleşeceğini hesaplamak için bir yöntem geliştiren Babilliler, kötü olayları öngörüp engellemeye çalışıyordu.

Bu alametler de çivi yazısıyla tabletlere kazınıyordu.

Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri - 5

BAZI KEHANETLER

Örneğin, bir alamet, "bir tutulmanın merkezi birden kararırsa ve sonra birden netleşirse: bir kral ölecek, Elam'ın yıkımı" diyor. Elam, günümüzde İran'ın merkezinde bulunan Mezopotamya'daki bir bölgeydi.

Başka bir alamet ise şöyledir: "Akşam saatlerinde bir tutulma: veba salgını anlamına gelir."

Bazı alametlerse iki ihtimal sunuyordu. Örneğin ya kral ölecek ve bu nedenle halkı refaha kavuşacak ya da kral ölmeyecek ve halk acı çekecek.

Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri - 6

"GELECEK HAKKINDA UYARI VEREN İŞARETLER"

Araştırmacılar bazı alametlerin gerçek deneyimlere dayanabileceğini ancak çoğunda, tutulmaların özellikleriyle başka öngörülerin ilişkilendirildiğini söylüyor.

Bilim insanları makalede Babillilerin, "gökyüzündeki olayların, yeryüzünde yaşayanların geleceği hakkında uyarılar verme amacıyla tanrılar tarafından oraya yerleştirilen işaretler olduğuna" inandığını yazıyor.

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