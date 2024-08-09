Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri

BAZI KEHANETLER

Örneğin, bir alamet, "bir tutulmanın merkezi birden kararırsa ve sonra birden netleşirse: bir kral ölecek, Elam'ın yıkımı" diyor. Elam, günümüzde İran'ın merkezinde bulunan Mezopotamya'daki bir bölgeydi.

Başka bir alamet ise şöyledir: "Akşam saatlerinde bir tutulma: veba salgını anlamına gelir."

Bazı alametlerse iki ihtimal sunuyordu. Örneğin ya kral ölecek ve bu nedenle halkı refaha kavuşacak ya da kral ölmeyecek ve halk acı çekecek.