Babil'de 100 yıllık gizem! Ay tutulmaları ve felaket alametleri
Yaklaşık 100 yıl önce Irak'ta bulunan 4 bin senelik Babil tabletlerinde yazanların gizemi çözüldü. Çivi yazısı ile kaleme alınan tabletler, Ay tutulmalarına dayanarak felaket alametlerinde bulunuyor. Bu yöntemi kullanarak kehanetlerde bulunan Babilliler, kötü olayları öngörüp engellemeye çalışıyordu. Tabletler günümüzde, British Museum koleksiyonunun bir parçası olarak korunuyor.
"ÖLÜM, YIKIM VE HASTALIK"
Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce Irak'ta bulunan Babil tabletlerinin gizemi çözüldü.
Tabletler, bazı Ay tutulmalarının ölüm, yıkım ve salgın hastalık alametleri olduğunu anlatıyor.