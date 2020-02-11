Bağdat, 12 yıl sonra beyaza büründü

Irak Meteoroloji Kurumu'na göre, 12 yıl aradan sonra yağan yoğun kar, Bağdat'ta sabah erken saatlerde etkili oldu.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin ortasında ve güneyindeki Kerbela, Babil, Necef ve Divaniye gibi kentlerde de kar yağışı görüldü.