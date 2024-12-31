Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var
Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Vücudun ikinci beyni olarak bilinen bağırsakların sağlığını korumak da vücudun genel sağlığı için önemli. Her gün tükettiğiniz bazı besinler bağırsaklarınıza ciddi anlamda zarar verebilir. Bir gastroenterolog, bağırsaklara zarar veren ve "asla yemem" diyerek 3 tehlikeli besini açıkladı.
Vücudun ikinci beyni olan bağırsakları tükettiğiniz her besin olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve bağırsak hareklerinin düzenlenmesi için tercihinizi lif zengini sağlıklı besinlerden yana kullanmalısınız