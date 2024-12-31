Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Vücudun ikinci beyni olarak bilinen bağırsakların sağlığını korumak da vücudun genel sağlığı için önemli. Her gün tükettiğiniz bazı besinler bağırsaklarınıza ciddi anlamda zarar verebilir. Bir gastroenterolog, bağırsaklara zarar veren ve "asla yemem" diyerek 3 tehlikeli besini açıkladı.

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 1

Vücudun ikinci beyni olan bağırsakları tükettiğiniz her besin olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve bağırsak hareklerinin düzenlenmesi için tercihinizi lif zengini sağlıklı besinlerden yana kullanmalısınız

DÜNYA HABERLERİ

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 2

Gastroenterologi Uzmanı Dr. Saurabh Sethi, her gün tüketilen ancak bağırsaklara ciddi zarar verebilen 3 besini açıkladı.

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 3

Harvard Üniversitesi'nden mezun olan doktor tehlikeli olarak nitelendirdiği bu 3 besini şöyle sıraladı;

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 4

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR

Dr. Sethi şunları söyledi: "Birincisi, aşırı işlenmiş gıdalar bağırsak mikrobiyomunu bozabilecek koruyucu maddeler, katkı maddeleri ve sağlıksız yağlar açısından zengindir."

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 5

KIZARMIŞ YİYECEKLER

"İkincisi, kızarmış yiyecekler. Bunların sindirimi zordur ve sindirim sürecini yavaşlatarak şişkinliğe, gaza veya asit reflüsüne yol açabilir."

"Ara sıra kızartma yapmak için rafine zeytinyağı veya avokado yağı, ghee veya rafine hindistan cevizi yağı gibi yüksek dumanlanma noktasına sahip yağlar kullanılabilir."

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 6

MEŞRUBATLAR

"Üçüncüsü, normal ve diyet meşrubatlar. Diyet olanlar, klinik deneyimime göre bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyebilen aspartam gibi yapay tatlandırıcılar içerir."

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 7

BU BESİNLERDEN NEDEN KAÇINMALIYIZ?

British Heart Foundation'a göre, ultra işlenmiş gıdalar genellikle yüksek seviyelerde doymuş yağ, tuz ve şeker içerir ve bunları yediğimizde, diyetlerimizde daha besleyici gıdalara daha az yer bırakırız.

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 8

Ayrıca, bu gıdalardaki katkı maddelerinin olumsuz sağlık etkilerinden sorumlu olabileceği öne sürülmektedir.

Gıdanın işlenme şekli de vücudumuzun ona nasıl tepki verdiği konusunda bir fark yaratabilir.

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 9

Örneğin çalışmalar, fındık gibi gıdalar bütün olarak yendiğinde vücudun fındık öğütülüp yağlar salındığında olduğundan daha az yağ emdiğini göstermiştir.


Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 10

Bir diğer yeni teori ise ultra işlenmiş gıdaların bağırsak sağlığımızı da etkileyebileceğidir. Çünkü kararsız yağlarda kızartılmış yiyecekleri tüketmenin çeşitli olumsuz sağlık etkileri olabilir.

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 11

Aslında, bunları düzenli olarak yemek sizi diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var - 12

DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

Diyet gazlı içecekler, kalori, şeker veya yağ içermemesine rağmen, birçok çalışmada tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. Healthline'a göre, araştırmalar günde sadece bir porsiyon yapay tatlandırılmış içeceğin tip 2 diyabet riskinin %8-13 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur.

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