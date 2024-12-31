Bağırsak doktoru "Asla yemeyeceğim 3 besin" diyerek paylaştı: Vücut için tehlikeli, ciddi zararı var

DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

Diyet gazlı içecekler, kalori, şeker veya yağ içermemesine rağmen, birçok çalışmada tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. Healthline'a göre, araştırmalar günde sadece bir porsiyon yapay tatlandırılmış içeceğin tip 2 diyabet riskinin %8-13 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur.