Bağırsak kanseri arttı: Bu besin eksikliği temel neden olabilir

ÇOCUKLARDA RİSK ALTINDA

2019-2023 yılları arasında yürütülen Ulusal Diyet ve Beslenme Araştırması'nda, her 10 çocuktan yalnızca biri önerilen beş porsiyon meyve-sebzeyi tüketiyor. Ayrıca çocukların yüzde 90’ı günlük şeker alımını aşarken, yetişkinlerin de yalnızca yüzde 19’u serbest şeker tüketiminde sınırları aşmıyor.



NHS, yetişkinlerin günde 30 gramdan fazla serbest şeker (yaklaşık yedi çay kaşığı) tüketmemesi gerektiğini belirtirken, çocuklar için bu miktar yaşa göre beş ile altı çay kaşığı arasında değişiyor. Serbest şeker; kek, çikolata, tatlı ve aromalı yoğurt gibi ürünlerde bulunan, yiyeceğe sonradan eklenen şeker türlerini kapsıyor.





