Bağırsak kanseri arttı: Bu besin eksikliği temel neden olabilir
İngiltere’de neredeyse her yetişkinin, sindirim sağlığı açısından hayati öneme sahip olan lif tüketiminde ciddi eksiklik yaşadığı ortaya çıktı.
Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yetişkinlerin günde en az 30 gram lif tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Bu miktar, ortalama beş porsiyon meyve-sebze, iki kalın dilim tam buğday ekmeği ve büyük bir kabuklu patatese denk geliyor. Ancak veriler, yetişkinlerin yüzde 96’sının bu hedefin oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor.