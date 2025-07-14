Bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor? Doktor 5 uyarı işaretini açıkladı

1. REKTAL KANAMA

Rektal kanama, kolon kanserinin en ciddi belirtilerinden biri olarak görülüyor. Dışkıda ya da tuvalet kağıdında görülen koyu ya da parlak kırmızı renkli kanamalar, hemoroid gibi iyi huylu nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, ciddi bir hastalığın da habercisi olabilir. Dr. Salhab, bu tür kanamaların tekrarlayıcı olması durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini söylüyor.



2. AÇIKLANMAYAN KARIN AĞRISI



Geçmeyen, nedeni belli olmayan veya şiddetli karın ağrıları, kolon kanserinin sinsi işaretlerinden biri olabilir. Beslenme alışkanlıklarında yapılan değişikliklere rağmen devam eden karın rahatsızlıkları, özellikle kramp veya şişkinlik hissiyle birlikte görülüyorsa dikkate alınmalı.





