Bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor? Doktor 5 uyarı işaretini açıkladı
Kolon kanseri genç yetişkinler arasında endişe verici şekilde artıyor. Son araştırmalar, genç yetişkinlerin bu hastalığa yakalanma riskinin geçmiş kuşaklara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle 50 yaş altındaki bireyleri semptomlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Florida merkezli gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, genç yetişkinlerde kolon kanseri vakalarının artışına dikkat çekerek, hastalığın erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Salhab, göz ardı edilmemesi gereken beş önemli uyarı işaretini şu şekilde sıraladı: