Bağırsak kanseri habercisi 5 erken belirti! Amerikan Kanser Derneği duyurdu: Vakalar 50 yaş altına indi

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ VAKALARI GENÇ YAŞLARA KADAR İNDİ

Genç yetişkinlerde kolon kanserinin artışı dikkat gerektiren büyüyen bir endişedir. Bu semptomlar daha az ciddi durumlarla ilişkilendirilebilse de asla göz ardı edilmemelidir. Farkındalık ve erken teşhis, kolon kanserine karşı mücadelede anahtardır ve bu uyarı işaretlerini anlamak önemli bir fark yaratabilir. Siz veya tanıdığınız biri bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsa derhal bir sağlık uzmanına danışın. Erken müdahale sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilir ve hayat kurtarabilir.



Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında kalın bağırsak kanseri de yer alıyor. Genellikle kalın bağırsak kanseri 50 yaş sonrası için risk oluştursa da yapılan son araştırmalar kalın bağırsak kanserinin genç yaşlarda da görüldüğünü ortaya çıkardı.



Amerikan Kanser Derneği'nin (ACS) geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı rapora göre, her beş yeni bağırsak kanseri vakasından birinin (hem kolon hem de rektum kanseri) 40’lı yaşların başında ya da daha genç kişilerde teşhis edildiğini açıkladı.



ABD’de yapılan yeni bir araştırmada da bu durum bir kez daha ortaya kondu. 2015-2021 yılları arasında teşhis edilen yaklaşık 319 bin ABD kolon kanseri vakasının incelendiği çalışmada, vakaların yaklaşık 17 bini 18-44 yaş aralığındayken, diğer 302 bini daha yaşlı bireylerden oluştu.



