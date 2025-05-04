Bağırsak kanseri neden arttı? Gençler de risk altında
Kalın bağırsak kanseri, geçmişte genellikle yaşlı yetişkinlerle ilişkilendirilen bir hastalıkken, son yıllarda gençler arasında önemli bir artış gösterdi. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, son 20 yıl içinde 55 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri vakaları iki katına çıkarken, bu artış kanserin gençleri de tehdit etmeye başladığının alarmını veriyor.
Bağırsak kanseri, sadece yaşlıları değil, gençleri de giderek daha fazla etkileyen bir hastalık haline geldi. Uzmanlar, bu artışın başlıca sebepleri arasında kötü beslenme alışkanlıkları, artan obezite oranları ve fiziksel hareketsizlik gibi yaşam tarzı faktörlerinin bulunduğunu belirtiyor.