Bağırsak kanserini önleyen besin üçlüsü: Lif tüketimini artırıyor
İngiltere’de bir cerrah, bağırsak kanseri riskini azaltmak için lif alımını artıracak basit ve ucuz bir yöntemi açıkladı. Uzmanlara göre, her evde bulunan gıdalarla hazırlanacak lifli öğünler, ölümcül hastalığı önlemede kritik bir rol oynayabilir.
Cerrah Dr. Karan Rajan, bağırsak kanseri riskini azaltmak için lif tüketimini artıracak yöntemi, tanıttı. Rajan, Instagram’da 1,1 milyon kez izlenen videosunda, “Mutfağınızdaki malzemelerle lif alımını artırmanın ne kadar kolay olduğunu göstereceğim” dedi.