Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor

Obezitenin risk faktörlerinden biri olduğu bilinse de, uzmanlar hastalığın sağlıklı görünen bireylerde de sıklaştığına dikkat çekiyor. Bu durumun nedeni olarak modern yaşamda maruz kalınan katkı maddeleri, mikroplastikler ve çevresel toksinler gösteriliyor.



İngiltere'de her yıl yaklaşık 44 bin, ABD’de ise 130 bin yeni bağırsak kanseri vakası teşhis ediliyor. Hastalık nedeniyle İngiltere’de yıllık 17 bin, ABD’de ise yaklaşık 50 bin kişi yaşamını yitiriyor. Ancak tanı sonrası hastaların yarısından fazlası, 10 yıl ve daha uzun süre hayatta kalabiliyor.



Cancer Research UK’ye göre bağırsak kanseri vakalarının %54’ü önlenebilir.