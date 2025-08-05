Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor

Uzmanlar, yoğurt, kuruyemiş ve lif açısından zengin meyvelerin düzenli tüketiminin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor - 1

Bağırsak sağlığına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dr. Joseph Salhab, bağırsak kanseri riskini azaltmanın sanılandan daha kolay olabileceğini söyledi. Sindirimi kolaylaştıran ve bağırsaktaki yararlı bakterileri destekleyen besinlerin, hastalığın önlenmesinde kritik rol oynadığına işaret eden Dr. Salhab, “Bu riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor ancak sağlıklı beslenen bireylerde kronik hastalıklara yakalanma olasılığı daha düşük” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor - 2

YOĞURT

Doğal probiyotikler içeren yoğurt, uzmanlara göre her gün tüketildiğinde bağırsak kanseri riskini %20’ye kadar azaltabiliyor. Dr. Salhab, Instagram’da 1,4 milyon kişi tarafından izlenen paylaşımında, özellikle kahvaltıda yoğurtla birlikte kuruyemiş tüketilmesini de önerdi.

Badem, fındık ve ceviz gibi kuruyemişler; lif, protein ve omega-3 açısından zengin olmaları sayesinde kalp hastalıkları, diyabet ve kanser türlerine karşı koruyucu etki gösteriyor.

Bağırsak kanserinin önemli nedenlerinden biri de yetersiz lif tüketimi. Bowel Cancer UK verilerine göre, İngiltere’deki tüm bağırsak kanseri vakalarının yaklaşık %28’i lif eksikliğiyle bağlantılı.

Bitkisel kaynaklı lifler, sindirimi destekleyerek bağırsak hareketlerini düzenliyor ve zararlı maddelerin bağırsak duvarıyla temasını azaltarak koruyucu bir kalkan oluşturuyor.


Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor - 3

KİVİ

Dr. Salhab’a göre, elma tüketimi kolorektal kanser riskini %47 oranında azaltabiliyor. Kivinin ise daha da etkili olabileceği belirtiliyor. C vitamini ve antioksidan açısından zengin bu meyve, serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyor.

Kolorektal cerrah Haney Youssef, “Lif açısından zengin meyveler, bağırsak sağlığı için hayati öneme sahip. Lifler fermente edilerek bütirat gibi kısa zincirli yağ asitlerine dönüşüyor. Bu bileşikler, bağırsak hücrelerini besliyor ve kansere yol açabilecek değişimleri engelliyor” dedi.


Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor - 4

AVOKADO VE DOMATES 

Kahvaltı dışında da birçok besin bağırsak sağlığına katkı sağlıyor. Guacamole ve salsa gibi atıştırmalıklar, içeriklerindeki avokado ve domates sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.

Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor - 5

Avokado, kanserle savaşan fitonutrientler ve sağlıklı yağlar açısından zenginken, domates ise antioksidan etkili likopen içeriyor.


Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor - 6

BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Dr. Salhab, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerken, “Beslenme önemli bir koruma aracı ancak tıbbi değerlendirme ve tedavinin yerine geçmez” uyarısında bulundu. Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik fark eden bireylerin mutlaka doktorlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Uzmanlara göre, şu belirtiler ciddiye alınmalı:

Sürekli ishal ya da kabızlık

Dışkıda kan

Karın ağrısı

Nedensiz kilo kaybı

Sürekli yorgunluk

Özellikle erken evrede belirti vermeyen bağırsak kanseri, geç teşhis edildiğinde tedavi süreci zorlaşabiliyor.

Endişe verici bir diğer gelişme ise bağırsak kanserinin gençler arasında artış göstermesi. Son yapılan küresel bir araştırmada, 50 ülkenin 27’sinde 50 yaş altı bireylerde vaka sayısının arttığı tespit edildi.


Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor - 7

Obezitenin risk faktörlerinden biri olduğu bilinse de, uzmanlar hastalığın sağlıklı görünen bireylerde de sıklaştığına dikkat çekiyor. Bu durumun nedeni olarak modern yaşamda maruz kalınan katkı maddeleri, mikroplastikler ve çevresel toksinler gösteriliyor.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 44 bin, ABD’de ise 130 bin yeni bağırsak kanseri vakası teşhis ediliyor. Hastalık nedeniyle İngiltere’de yıllık 17 bin, ABD’de ise yaklaşık 50 bin kişi yaşamını yitiriyor. Ancak tanı sonrası hastaların yarısından fazlası, 10 yıl ve daha uzun süre hayatta kalabiliyor.

Cancer Research UK’ye göre bağırsak kanseri vakalarının %54’ü önlenebilir.

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