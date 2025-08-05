Bağırsak kanserini önlüyormuş: Kahvaltıda her gün tüketmek gerekiyor
Uzmanlar, yoğurt, kuruyemiş ve lif açısından zengin meyvelerin düzenli tüketiminin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.
Bağırsak sağlığına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dr. Joseph Salhab, bağırsak kanseri riskini azaltmanın sanılandan daha kolay olabileceğini söyledi. Sindirimi kolaylaştıran ve bağırsaktaki yararlı bakterileri destekleyen besinlerin, hastalığın önlenmesinde kritik rol oynadığına işaret eden Dr. Salhab, “Bu riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor ancak sağlıklı beslenen bireylerde kronik hastalıklara yakalanma olasılığı daha düşük” dedi.