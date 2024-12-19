Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor

Bağırsak kanseri tanısında ilk olarak doktorlar, dijital rektal muayene ile rektumda herhangi bir kitle olup olmadığını kontrol eder. Kolonoskopi, kolonun içini görerek tümörleri tespit etmek için yaygın bir yöntemdir. Bunun yanı sıra, kan testleri de yapılabilir, özellikle CEA testi, kanserin varlığını izlemeye yardımcı olabilir. Tanının kesinleşmesi için, röntgen, MR veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak kanserin yayılımı değerlendirilebilir.