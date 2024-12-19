Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor

Dünya genelinde en sık görülen kanser türü olan bağırsak kanseri, her yıl en az 900 bin kişinin ölümüne yol açıyor. İngiliz bilim insanları, kendisini daha çok dışkıda kan ve karın ağrısı ile ele veren bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisini açıkladı.

Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor - 1

Uzmanlar, ölüm oranı oldukça yüksek olan bağırsak kanserine dair dikkat çekici bir detay paylaştı. Daily Mail'de yer alan habere göre, erken doyma hissi ve gece uykudan uyandıran karın ağrısı, bağırsak kanserine işaret ediyor olabilir. Bu durumun, bağırsakta tıkanıklık veya tümör belirtisi olabileceğini belirten İngiliz bilim insanları, ''Erken başlayan tokluk hissi, tehlike sinyali olabilir'' ifadelerini kullandı.

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Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor - 2

''Dışkıda parlak veya koyu kırmızı kan görmek, bağırsak kanserinin bir başka belirtisidir'' diyen klinik eczacı Kiran Jones, hemoroidler veya ıkınmaya bağlı küçük yırtıkların buna neden olabileceğini belirtti.

Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor - 3

Uzmanlar, bu semptomları üç hafta veya daha uzun süre yaşayan herkesin aile hekimine başvurmasını tavsiye ediyor. Bağırsak kanseri belirtileri, huzursuz bağırsak sendromu gibi diğer rahatsızlıklardan kaynaklanabilir ancak hastalığın erken teşhisi için kontroller önemlidir.

Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor - 4

Bağırsak kanseri, genellikle kalın bağırsakta ya da rektumda gelişen bir kanser türüdür. Erken evrede belirgin semptomlar göstermeyen hastalıkta, ileri zamanlarda karın ağrısı, şişlik, dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler, kanlı dışkı, kilo kaybı, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, genellikle kanserin ileri evrelerine işaret eder ve tedaviye yönelik adımların atılması gerektiğini gösterir.

Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor - 5

Bağırsak kanseri tanısında ilk olarak doktorlar, dijital rektal muayene ile rektumda herhangi bir kitle olup olmadığını kontrol eder. Kolonoskopi, kolonun içini görerek tümörleri tespit etmek için yaygın bir yöntemdir. Bunun yanı sıra, kan testleri de yapılabilir, özellikle CEA testi, kanserin varlığını izlemeye yardımcı olabilir. Tanının kesinleşmesi için, röntgen, MR veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak kanserin yayılımı değerlendirilebilir.

Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor - 6

Bağırsak kanseri tedavisi, kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve kanserin türüne göre değişir. Erken evrelerde cerrahi müdahale, tümörlü bölümün çıkarılması şeklinde yapılabilir ve genellikle tek başına yeterli olabilir. İleri evrelerde ise kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek amacıyla kullanılır ve cerrahiden sonra kanserin tekrar etmesini engellemek için de önerilebilir.

Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor - 7

Bazı hastalarda radyoterapi, kanserin yayılmasını engellemek ve tümörleri küçültmek için uygulanabilir. Son yıllarda, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi gibi yeni tedavi yöntemleri de kullanılır ancak her hasta için uygun olmayabilir. Erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri, bağırsak kanserinde iyileşme şansını artırmaktadır. Bu yüzden düzenli tarama testleri, özellikle risk gruplarındaki bireyler için büyük önem taşır.

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