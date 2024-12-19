Bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisi ortaya çıktı: Bilim insanları ilk kez açıkladı, tehlike ''geliyorum'' diyor
Dünya genelinde en sık görülen kanser türü olan bağırsak kanseri, her yıl en az 900 bin kişinin ölümüne yol açıyor. İngiliz bilim insanları, kendisini daha çok dışkıda kan ve karın ağrısı ile ele veren bağırsak kanserinin az bilinen bir belirtisini açıkladı.
Uzmanlar, ölüm oranı oldukça yüksek olan bağırsak kanserine dair dikkat çekici bir detay paylaştı. Daily Mail'de yer alan habere göre, erken doyma hissi ve gece uykudan uyandıran karın ağrısı, bağırsak kanserine işaret ediyor olabilir. Bu durumun, bağırsakta tıkanıklık veya tümör belirtisi olabileceğini belirten İngiliz bilim insanları, ''Erken başlayan tokluk hissi, tehlike sinyali olabilir'' ifadelerini kullandı.