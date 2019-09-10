Bahamalar'da ölü sayısı 50'ye yükseldi
İHA
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Kasırga nedeniyle 70 bin kişi evsiz kaldı.
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1Geçtiğimiz hafta ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurmuş, çok sayıda insan hayatını kaybederken binlerce insan evsiz kalmıştı.
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2Grand Bahama ve Abaco Adaları'nda 70 bin insanı evsiz bırakan kasırga yüzünden hayatı kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
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3Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hükümet yetkilileri ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini bildirdi.
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İNSANLAR ADALARDAN TAHLİYE EDİLİYORKasırganın Bahamalar'da bıraktığı tahribat her gün biraz daha gün yüzüne çıkarken evsiz kalan binlerce insan sığınacak yer arıyor. Çok sayıda kişi ise feribotlar aracılığıyla ABD'ye gitti.
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"VİZESİ OLMAYAN GELEMEZ"ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, hafta sonu boyunca Florida'ya sefer yapılan feribot iskelesinde uyarı yayınladı. Uyarıda, geçerli vizesi olmayanların Florida'ya gidemeyeceği duyuruldu.
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6Gümrük yetkilileri uyarının, ABD ve Bahama hükümetlerinin tahliye işlemlerini düzgün bir şekilde koordine etmemesi nedeniyle yapıldığını bildirdi.
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TRUMP: “DİKKATLİ OLMALIYIZ“ABD Sınır Devriyesi Şefi Mark Morgan, "Buraya insani nedenlerle gelen herkesi kabul edeceğiz, onların işlemlerini hızla yapacağız" demişti.
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8Ancak ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, bu konunun görüşülmekte olduğunu söyleyerek Bahamalar'dan gelen herkesin "uygun belgelere" ihtiyacı olduğunu vurguladı ve "Çok dikkatli olmalıyız" dedi.
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