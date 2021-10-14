Bahçe süsü heykeller eski Mısır kalıntısı çıktı: 2 milyon 500 bine satıldı

200 sterlinden başlayan ve 15 dakika içerisinde telefonla yapılan dört teklif ile birlikte 195 bin sterline alıcı bulan heykeller ile ilgili yapılan açıklamada, "Heykeller görünüşe göre binlerce yıllıklar ve orijinaller. Bu gerçekten şaşırtıcı" denirken, daha önce satın alan kişilerin bu durumu anlamalarının imkansız olduğu bildirildi.