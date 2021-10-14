Bahçe süsü heykeller eski Mısır kalıntısı çıktı: 2 milyon 500 bine satıldı

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 12:09
İngiltere’de bir bahçede duran ve süs olarak kullanılan heykellerin, eski Mısır’dan kalma tarihi eser olduğu ortaya çıktı.
Suffolk şehrindeki Sudbury kasabasında yaşayan bir ailenin, taşınmadan önce eski eşyalarını satmak istemesi üzerine ortaya çıkan heykellerin, yaklaşık 15 yıl önce başka bir müzayedede "birkaç yüz sterline" satın alındığı ve eski Mısır kalıntılarının 18. yüzyıldan kalma kopyaları olduğunun düşünüldüğü belirtildi.
Geçen aya kadar bir bahçe avlusunu süslemek için kullanılan "ağır yıpranmış" heykeller bir müzayede evi tarafından satışa çıkarılırken, kısa süre içerisinde 195 bin sterline (2 milyon 441 bin TL) alıcı buldu.
Açık artırma ile ilgili konuşan açık artırmayı düzenleyen James Mander "Onları gerçekten sorgulamadık ve 300 ila 500 sterline bile satışa koymadık” derken, “Kısa sürede açık artırma çılgın bir hal aldı” diye konuştu.
200 sterlinden başlayan ve 15 dakika içerisinde telefonla yapılan dört teklif ile birlikte 195 bin sterline alıcı bulan heykeller ile ilgili yapılan açıklamada, "Heykeller görünüşe göre binlerce yıllıklar ve orijinaller. Bu gerçekten şaşırtıcı" denirken, daha önce satın alan kişilerin bu durumu anlamalarının imkansız olduğu bildirildi.
James Mander, bir heykelin baş kısmının önceki sahiplerinin talimatıyla bir inşaatçı tarafından çimentoyla yeniden yapıştırıldığını sözlerine eklerken, heykellerin kökeninin izini sürmek için çalışmaların yapıldığını ve eserler hakkında henüz kesin bir tarih veremediğini söyledi.