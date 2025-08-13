Bahçede ateş yakarken bütün ülkeyi tutuşturdu: Avrupa'da kıyamet sahneleri

Yüksek sıcaklıkların etkisi altındaki Avrupa'nın güneyinde şiddetli orman yangınları devam ediyor. İşte bölgedeki son durum...

Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınları, Avrupa'nın güney kesiminde de devam ediyor.

Arnavutluk, İspanya ve Yunanistan'da alevler zorlu mücadele sürüyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve yerel medya 80 yaşındaki bir adamın, ülkenin güneyindeki Gramsch bulunan evinin bahçesinde ateş yakması sonucu çıkan ve bölgeye yayılan yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınları Arnavutluk'un bazı bölgelerini etkilemeye devam ederken, birkaç köy tahliye edildi.

Yetkililer, 30 orman yangınının bölge sakinlerini tehlikeye attığını ve ormanlık alanları yaktığını söyledi. Ülkenin güneybatısındaki Blue Eye (Mavi Göz) su kaynağından turistlerin tahliye edildiği bildirildi.

Dört köyün sakinleri de Arnavutluk'un merkezindeki Polican bölgesinden, eski bir ordu mühimmat deposunun yakınından tahliye edildi.

Arnavutluk yetkilileri, yaklaşık bin itfaiyeci, ordu personeli ve yerel personeli seferber ettiklerini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, yangınla mücadele çabalarının Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Slovakya ve Yunanistan tarafından desteklendiğini duyurdu.

YUNANİSTAN YANIYOR

Yunanistan'da da itfaiyeciler ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediyor. Bu yangınlar arasında batıdaki Patras kenti yakınlarındaki köy ve kasabaları tehdit eden yangınlar ve iki turistik adadaki yangınlar da bulunuyor.

Yangınlar evleri, çiftlikleri ve fabrikaları kül etti ve dünden bu yana binlerce bölge sakini ile turistin tahliye edilmesine neden oldu.

Kamu yayıncısı ERT'nin haberine göre, duman solumaktan etkilenen onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis televizyonda yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 itfaiyecinin yanık ve diğer yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

33 uçakla desteklenen yaklaşık 5 bin tfaiyeci, Patras yakınlarında, turistik adalar Sakız ve Zakintos'ta ve en az üç iç kesimde rüzgar ve sıcak, kuru hava koşullarının körüklediği alevleri kontrol altına almak için görevlendirildi.

KARADAĞ ALEVLERE TESLİM

Balkan ülkelerinden Karadağ'da 2 gündür devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele bugün de devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlerde, başkent Podgoritsa ve kıyı bölgelerini tehdit etmeye devam eden yangınları söndürme çalışmalarının gece boyunca devam ettiği belirtildi.

Uluslararası yardım talep eden Karadağ'a Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Avusturya ve Macaristan destek ekipler gönderirken, bazı yolların trafiğe kapatıldığı, yangın alanlarına yakın yerleşim yerlerinden insanların tahliye edildiği aktarıldı.

SIRBİSTAN'DA 13 YANGIN AKTİF

Bir diğer bölge ülkesi Sırbistan'da da son 24 saatte 180 yangının meydana geldiği, bunlardan 13'ünün aktif olduğu bildirildi.

İtfaiye ve Kurtarma Birimi Müdür Yardımcısı Milos Milenkovic, vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları çağrısında bulundu.

Bu arada, Balkan ülkelerinde bu hafta itibariyle yüksek sıcaklıklar etkisini gösteriyor.

İSPANYA'DA ONLARCA YANGIN

İspanya'nın Zamora eyaletindeitfaiyeciler,  komşu Leon eyaletine sıçrayan orman yangınıyla mücadele ediyor.

İtfaiyeciler, San Esteban de Nogales ve Carracedo de Vidriales gibi bölgede dağılmış küçük kasabalara alevlerin ulaşmasını önlemeye odaklandı. İspanya'nın en büyük bölgesi olan kuzey-orta Kastilya ve Leon bölgesinde 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yangınla mücadele çalışmalarına katılan bir gönüllü, ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti ve birkaç kişi hastaneye kaldırıldı. Şiddetli rüzgar ve kavurucu sıcaklığın etkisiyle onlarca orman yangını devam ederken, en az altı büyük yangın hala kontrol altına alınamadı.

