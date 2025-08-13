Bahçede ateş yakarken bütün ülkeyi tutuşturdu: Avrupa'da kıyamet sahneleri

YUNANİSTAN YANIYOR

Yunanistan'da da itfaiyeciler ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediyor. Bu yangınlar arasında batıdaki Patras kenti yakınlarındaki köy ve kasabaları tehdit eden yangınlar ve iki turistik adadaki yangınlar da bulunuyor.

Yangınlar evleri, çiftlikleri ve fabrikaları kül etti ve dünden bu yana binlerce bölge sakini ile turistin tahliye edilmesine neden oldu.

Kamu yayıncısı ERT'nin haberine göre, duman solumaktan etkilenen onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis televizyonda yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 itfaiyecinin yanık ve diğer yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

33 uçakla desteklenen yaklaşık 5 bin tfaiyeci, Patras yakınlarında, turistik adalar Sakız ve Zakintos'ta ve en az üç iç kesimde rüzgar ve sıcak, kuru hava koşullarının körüklediği alevleri kontrol altına almak için görevlendirildi.