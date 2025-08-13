Bahçede ateş yakarken bütün ülkeyi tutuşturdu: Avrupa'da kıyamet sahneleri
Yüksek sıcaklıkların etkisi altındaki Avrupa'nın güneyinde şiddetli orman yangınları devam ediyor. İşte bölgedeki son durum...
Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınları, Avrupa'nın güney kesiminde de devam ediyor.
Arnavutluk, İspanya ve Yunanistan'da alevler zorlu mücadele sürüyor.
Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve yerel medya 80 yaşındaki bir adamın, ülkenin güneyindeki Gramsch bulunan evinin bahçesinde ateş yakması sonucu çıkan ve bölgeye yayılan yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.