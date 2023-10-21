Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi)
Onlarca ülkenin liderleri ve üst düzey yetkilileri Mısır'ın başkenti Kahire'de, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmaya dair artan endişeler devam ederken, İsrail-Hamas çatışmasını "yatıştırmanın" yollarını tartışmak için Mısır'ın başkentinde bir araya geldi. Kahire Barış Zirvesi'ne Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkililerinin yanı sıra Türkiye, Ürdün, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Katar ve Güney Afrika gibi pek ülkenin katılımcılarıyla devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvede yaptığı konuşmada, " Bölgede, yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmelidir. Türkiye, bunun için elinden geleni yapmaya hazırdır." dedi.
Mısır, İsrail ile Hamas arasında çatışmaların 15. gününde devam ederken,Gazze'de tırmanan gerilimi görüşmek üzere bugün uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor.