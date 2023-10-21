Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi)

Onlarca ülkenin liderleri ve üst düzey yetkilileri Mısır'ın başkenti Kahire'de, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmaya dair artan endişeler devam ederken, İsrail-Hamas çatışmasını "yatıştırmanın" yollarını tartışmak için Mısır'ın başkentinde bir araya geldi. Kahire Barış Zirvesi'ne Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkililerinin yanı sıra Türkiye, Ürdün, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Katar ve Güney Afrika gibi pek ülkenin katılımcılarıyla devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvede yaptığı konuşmada, " Bölgede, yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmelidir. Türkiye, bunun için elinden geleni yapmaya hazırdır." dedi.

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 1

Mısır, İsrail ile  Hamas arasında çatışmaların 15. gününde devam ederken,Gazze'de tırmanan gerilimi görüşmek üzere bugün  uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor.

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Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 2

Türkiye'yi Dışileri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği Kahire Barış Zirvesi'ndeki diğer katılımcıların isimleri ise şu şekilde;

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi,  Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed,  Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Sabah, Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani ve  İtalya Başbakanı Giorgia Meloni.

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 3

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulides, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Çin'in Orta Doğu konularından sorumlu elçisi Zhai Jun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell ve ABD'nin Mısır Maslahatgüzarı Beth Jones.

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 4

AÇILIŞ KONUŞMASINI SİSİ YAPTI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, yaptığı açılış konusmasında, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi sona erdirecek ve İsrail ile Filistinliler arasında barışa giden yolu yeniden canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya davet etti. Sisi, yol haritasının hedefleri arasında Gazze'ye yardım ulaştırılması, ateşkes sağlanması ve ardından iki devletli çözüme giden müzakerelerin yer aldığını söyledi.

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 5

ABBAS: TOPRAKLARIMIZDA KALACAĞIZ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da zirveye katıldı ve Gazze'nin insani yardım koridorlarının açılmasını istedi. Abbas, Filistin halkını Gazze Şeridi, Kudüs ya da başka bir yerde yerinden etme girişimlerine karşı İsrail'i uyardı. Abbas, "İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze Şeridi'ndeki binlerce sivili, hastaneleri, okulları ve barınma merkezlerini hedef almaktadır. Yerimizden edilmeyi kabul etmeyeceğiz. Zorluklara rağmen topraklarımızda kalacağız." dedi. 

İsrail hükümetinin "ateşkes çağrılarını duymadığını" söyleyen Filistin Devlet Başkanı "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kınıypr ve tüm tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 6

Ürdün Kralı Abdullah zirvede yaptığı konuşmada "Tüm sivillerin yaşamı önemlidir. Biz konuşurken Gazze'de devam eden amansız bombardıman her açıdan zalimce ve vicdansızcadır. Kuşatılmış ve çaresiz bir halkın toplu olarak cezalandırılmasıdır. Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu bir savaş suçudur. Başka bir yerde olsa, sivil altyapıya saldırmak ve bütün bir nüfusu gıda, su, elektrik ve temel ihtiyaç maddelerinden kasten mahrum bırakmak kınanırdı. Hesap verilebilirlik uygulanırdı... ama Gazze'de değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 7

BAKAN FİDAN: YENİ BİR GARANTİ MEKANİZMASI HAYATA GEÇİRİLMELİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de sivillere yapılan saldırının hiçbir bahanesi olamaz. Hastanelere ve sivillere yönelik saldırılar durdurulmalıdır. 1967 sınırlarına geri dönülmesi gerekir ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır. Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli. Türkiye bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için elinden geleni yapmaya hazırdır." 

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 8

GUTERRES: İNSANİ BİR FELAKET YAŞANIYOR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin büyük bölümünü harabeye çeviren çatışmalar nedeniyle "insani ateşkes" talebinde bulunarak "bu korkunç kabusu sona erdirmek için harekete geçilmesini" istedi. Guterres, 2,4 milyon nüfuslu Filistin bölgesinin binlerce ölü ve bir milyondan fazla yerinden edilmiş insanla "insani bir felaket" yaşadığını söyledi.

Guterres,  "Acı içinde kıvranan ve uçurumdan bir adım ötede olan bir bölgenin kalbinde buluşuyoruz. 56 yıldır süren ve görünürde bir sonu olmayan işgalin ardından Filistin halkının şikayetlerinin meşru ve uzundur.  Ancak, hiçbir şey Hamas'ın İsrailli sivilleri terörize eden kınanacak saldırısını haklı çıkaramaz. Ancak, bu menfur saldırılar, Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını asla haklı gösteremez." dedi. 

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 9

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirvede yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemesi ve iki devletli çözüme yönelik bir yol haritası belirlemesi gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 10

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise  İsrail ve Filistinliler arasındaki anlaşmazlığa ilişkin barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Miçotakis, "Hiçbir askeri müdahale uygulanabilir bir siyasi çözümün yerini alamaz." dedi.

Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 11
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 12
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 13
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 14
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 15
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 16
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 17
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 18
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 19
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 20
Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi) - 21
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