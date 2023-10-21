Bakan Fidan: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli (Kahire'de Filistin için barış zirvesi)

ABBAS: TOPRAKLARIMIZDA KALACAĞIZ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da zirveye katıldı ve Gazze'nin insani yardım koridorlarının açılmasını istedi. Abbas, Filistin halkını Gazze Şeridi, Kudüs ya da başka bir yerde yerinden etme girişimlerine karşı İsrail'i uyardı. Abbas, "İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze Şeridi'ndeki binlerce sivili, hastaneleri, okulları ve barınma merkezlerini hedef almaktadır. Yerimizden edilmeyi kabul etmeyeceğiz. Zorluklara rağmen topraklarımızda kalacağız." dedi.

İsrail hükümetinin "ateşkes çağrılarını duymadığını" söyleyen Filistin Devlet Başkanı "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kınıypr ve tüm tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.