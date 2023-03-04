Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım

'Putinin aşçısı'' lakabıyla bilinen Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin Bahmut yakınlarında kamuflaj ve miğferli görüntülerini paylaştı.
Prigozhin, kentin ''tamamen kuşatıldığını'' ve Kiev güçlerinin kent dışına çıkabilmesi için tek bir yolu kaldığını söyledi.
Diğer taraftan, Ukraynalı askerlerse sıkı direnişini sürdürüyor. Cephe hattına asker sevkiyatı da devam ediyor.
Savaştan önce 70 bin nüfusu olan kentte, birkaç bin sivilin kaldığı belirtiliyor.
Moskova kentin ele geçirilmesinin Donbas Endüstriyel Bölgesi'nin tam kontrolüne giden yolu açacağını söylüyor.
Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği de devam ediyor.
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım paketini açıkladı.
Pakette, ABD'nin sağladığı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi HİMARS ve obüsler için ek mühimmatın yanı sıra çeşitli teçhizatlar da yer alıyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz (şolz) ve ABD Başkanı Joe Biden da Washington'da bir araya geldi.
Biden, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Scholz'a teşekkür etti. Scholz ise ''Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya desteğimizin devam edeceği mesajını vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.