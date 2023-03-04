Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde bulunan Bakhmut'ta çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin Bakhmut yakınlarında kamuflaj ve miğferli görüntülerini paylaştı. ABD ise Ukrayna'ya 400 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketini açıkladı.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 1

'Putinin aşçısı'' lakabıyla bilinen Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin  Bahmut yakınlarında kamuflaj ve miğferli görüntülerini paylaştı.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 2

Prigozhin, kentin ''tamamen kuşatıldığını'' ve Kiev güçlerinin kent dışına çıkabilmesi için tek bir yolu kaldığını söyledi.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 3

UKRAYNA'NIN DİRENİŞİ SÜRÜYOR

Diğer taraftan, Ukraynalı askerlerse sıkı direnişini sürdürüyor. Cephe hattına asker sevkiyatı da devam ediyor.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 4

Savaştan önce 70 bin nüfusu olan kentte, birkaç bin sivilin kaldığı belirtiliyor.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 5

Moskova kentin ele geçirilmesinin Donbas Endüstriyel Bölgesi'nin tam kontrolüne giden yolu açacağını söylüyor.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 6

Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği de devam ediyor.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 7

ABD'DEN UKRAYNA'YA 400 MİLYON DOLARLIK YENİ YARDIM PAKETİ

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım paketini açıkladı.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 8

Pakette, ABD'nin sağladığı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi HİMARS ve obüsler için ek mühimmatın yanı sıra çeşitli teçhizatlar da yer alıyor.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 9

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (şolz) ve ABD Başkanı Joe Biden da Washington'da bir araya geldi.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 10

Biden, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Scholz'a teşekkür etti. Scholz ise ''Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya desteğimizin devam edeceği mesajını vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakhmut'ta şiddetli çatışmalar sürüyor: Paralı asker grubunun liderinden paylaşım - 11

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