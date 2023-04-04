imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Balkanlar baharda buz kesti

Balkan ülkelerinde bahar ayları soğuk ve kar yağışlı geçiyor. Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ile Kosova'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının da etkisiyle elektrik kesintileri yaşandı, yollar kapandı.

Balkanlar baharda buz kesti - 1

Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ile Kosova'da kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

DÜNYA HABERLERİ

Balkanlar baharda buz kesti - 2

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının, şehirler arası yolların bir süre kapanmasına yol açtığı bildirildi.

Balkanlar baharda buz kesti - 3

Açıklamada, ülkenin Kosova sınıra yakın, Medvedja bölgesinde yüzlerce ev ve işyerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Balkanlar baharda buz kesti - 4

Kraljevo kentinde kar nedeniyle ağaçların yıkıldığı bilgisi verilen açıklamada, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin söz konusu bölgelerde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Balkanlar baharda buz kesti - 5

Başkent Belgrad'da ise etkisini birkaç saat gösteren kar yağışı, şehir trafiğini felç etti.

Balkanlar baharda buz kesti - 6

Öten yandan Hırvatistan ve Karadağ'da şiddetli rüzgar Adriyatik Denizi kıyı şeridindeki çoğu feribot hattının durmasına sebep oldu. Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan Belgrad'a giden bazı uçuşlar ise ertelendi.

Balkanlar baharda buz kesti - 7

Bosna Hersek'te ise başkent Saraybosna başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kar hayatı olumsuz etkiledi. Ayrıca, ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'ndeki bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı.

Balkanlar baharda buz kesti - 8

Kosova'nın başkenti Priştine'de gece geç saatlerde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı.

Balkanlar baharda buz kesti - 9

Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS), şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle elektrik şebekesinde hasar meydana geldiğini duyurdu.

Balkanlar baharda buz kesti - 10

KEDS'in açıklamasında, "Gece geç saatlerde Kosova'nın tamamını etkisi altına alan rüzgar ve kar yağışı sonucu elektrik şebekesinde hasar meydana geldi. KEDS ekipleri sahada ve elektrik arzını eski haline getirmeyi taahhüt ediyor." ifadelerine yer verildi.

Balkanlar baharda buz kesti - 11

Şiddetli yağış nedeniyle sabahın erken saatlerinde şehir parkının yanındaki yola bir ağaç devrildi.

Balkanlar baharda buz kesti - 12

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, yolların trafiğe güvenli hale getirilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini duyurdu.​​​​​​​

Balkanlar baharda buz kesti - 13
Balkanlar baharda buz kesti - 14
Balkanlar baharda buz kesti - 15
Balkanlar baharda buz kesti - 16
Balkanlar baharda buz kesti - 17
Balkanlar baharda buz kesti - 18
DAHA FAZLA GÖSTER