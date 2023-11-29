"Balkanların Nostradamusu" olarak da bilenen Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı

Son yıllarda kehanetleri sık sık gündem olan Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri yeni yıla kısa bir süre kala gündeme geldi. Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesini, Covid-19 salgınını, Kursk faciasını ve 2022 yılında yaşanan su krizini tahmin eden Baba Vanga, hayattayken birçok siyasi ve ünlü isim tarafından ziyaret edilmişti. İşte Baba Vanga’nın 2024 yılı için kehanetleri…