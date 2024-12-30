Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otelde çıkan yangında 3 turist öldü, 7 kişi yaralandı. Çatı katından 34 kişinin kurtarıldığı açıklanırken, hastaneye kaldırılan 7 yaralının ise tedavisi sürüyor. Otelde kayıtlı 75 misafirin bulunduğu ancak yangın esnasında kaç kişinin içeride olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.

Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü - 1

Tayland’ın başkenti Bangkok'un turistik bölgelerinden Khaosan'da bulunan bir otelde dün yerel saatle 21.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü - 2

Altı katlı otel binasının 5’inci katında başlayan yangında, en üst kattaki kafede bulunan onlarca kişi bir süre panik halinde kurtarılmayı bekledi.

Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü - 3

Kalabalık bir bölgede dar bir sokakta yer alan otele zor bir şekilde ulaşan itfaiye ekibi, binanın içinde alevlere müdahale ederken, çatı katında mahsur kalan grup da kurtarıldı.

Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü - 4

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında Brezilyalı bir turistin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralı bir ABD ve bir Ukrayna vatandaşının ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü - 5

Çatı katından 34 kişinin kurtarıldığı açıklanırken, hastaneye kaldırılan 7 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü - 6

Olay sonrası bölgeye gelen ve incelemelerde bulunan Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü - 7

Chadchart, otelde kayıtlı 75 misafirin bulunduğunu ancak yangın esnasında kaç kişinin içeride olduğunun henüz bilinmediğini belirterek, yangının çıkış nedeni ve otelin güvenliğine ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını ifade etti.

Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü - 8
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