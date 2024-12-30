Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otelde çıkan yangında 3 turist öldü, 7 kişi yaralandı. Çatı katından 34 kişinin kurtarıldığı açıklanırken, hastaneye kaldırılan 7 yaralının ise tedavisi sürüyor. Otelde kayıtlı 75 misafirin bulunduğu ancak yangın esnasında kaç kişinin içeride olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.
Tayland’ın başkenti Bangkok'un turistik bölgelerinden Khaosan'da bulunan bir otelde dün yerel saatle 21.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.