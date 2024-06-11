Bangkok'taki pazar yangını, yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtı
Bangkok'taki ünlü Hafta Sonu Pazarı'nda çıkan yangında, kafeste tutulan yüzlerce hayvan öldü. Ölen hayvanların arasında yavru köpekler ve tavşanlar da vardı. Ekiplerin, yangından kurtulan hayvanları dışarı çıkarmak için dükkanların kilitli metal kapılarını kırdığı belirtildi.
Tayland'ın en ünlü pazarlarından birinde çıkan yangın, aralarında yavru köpekler, yılanlar, kuşlar ve tavşanların da bulunduğu yüzlerce kafeste tutulan hayvanın ölümüne neden oldu.