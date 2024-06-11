Bangkok'taki pazar yangını, yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtı

Bangkok'taki ünlü Hafta Sonu Pazarı'nda çıkan yangında, kafeste tutulan yüzlerce hayvan öldü. Ölen hayvanların arasında yavru köpekler ve tavşanlar da vardı. Ekiplerin, yangından kurtulan hayvanları dışarı çıkarmak için dükkanların kilitli metal kapılarını kırdığı belirtildi.

Bangkok'taki pazar yangını, yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtı - 1

Tayland'ın en ünlü pazarlarından birinde çıkan yangın, aralarında yavru köpekler, yılanlar, kuşlar ve tavşanların da bulunduğu yüzlerce kafeste tutulan hayvanın ölümüne neden oldu.

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Bangkok'taki pazar yangını, yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtı - 2

Bangkok Büyükşehir İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin Chatuchak Hafta Sonu Pazarı'nda çıkan yangın, evcil hayvan bölgesinde bulunan yüzden fazla dükkânı etkiledi.

Bangkok'taki pazar yangını, yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtı - 3

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi. Bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin, yangından kurtulan hayvanları dışarı çıkarmak için dükkanların kilitli metal kapılarını kırdığı belirtildi.

Bangkok'taki pazar yangını, yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtı - 4

Yangın söndürüldükten sonra olay yerini ziyaret eden Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Bangkok'taki pazar yangını, yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtı - 5

Yetkililer hasarın maliyetini tahmin etmeye çalıştıklarını söyledi.

Geniş bir alana yayılan Hafta Sonu Pazarı, yiyecek ve içecekten giyecek, mobilya, bitki, kitap ve evcil hayvanlara kadar yüzlerce mağaza ve tezgâha göz atmak için dünyanın dört bir yanından alışverişe gelen turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

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