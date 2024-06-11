Bangkok'taki pazar yangını, yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtı

Yetkililer hasarın maliyetini tahmin etmeye çalıştıklarını söyledi.



Geniş bir alana yayılan Hafta Sonu Pazarı, yiyecek ve içecekten giyecek, mobilya, bitki, kitap ve evcil hayvanlara kadar yüzlerce mağaza ve tezgâha göz atmak için dünyanın dört bir yanından alışverişe gelen turistlerin büyük ilgisini çekiyor.