Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı
Bangladeş'te salı günü patlak veren öğrenci protestoları bugün de devam ediyor. Ülke, hükümet binalarının göstericiler tarafından ateşe verildiği ve ülke çapında internet kesintisinin uygulandığı bir güne uyandı. Protestocular son olarak bir hapishaneye baskın düzenleyerek yüzlerce mahkumu serbest bıraktıktan sonra hapishaneyi ateşe verdi. Başbakan Şeyh Hasina'nın huzursuzluğu yatıştırma çabasına rağmen öğrenciler protestolarına devam etmekte kararlı. Protestolarda 32'si perşembe günü olmak üzere en az 50 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi ise yaralandı.
HÜKÜMET BİNALARI YAKILDI VE İNTERNET KESİLDİ
Bangladeş, hükümet binalarının göstericiler tarafından ateşe verildiği ve ülke çapında internet kesintisinin uygulandığı bir güne uyandı.
Ülke genelinde “ulusal ölçekte” bir internet kesintisi yürürlüğe girerken.
Gözlemci kuruluşlar sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, “Kesinti ailelerin birbirleriyle iletişim kurmasını engelliyor ve insan hakları ihlallerini belgeleme çabalarını bastırıyor” ifadelerine yer verdi.