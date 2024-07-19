Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı

Bangladeş'te salı günü patlak veren öğrenci protestoları bugün de devam ediyor. Ülke, hükümet binalarının göstericiler tarafından ateşe verildiği ve ülke çapında internet kesintisinin uygulandığı bir güne uyandı. Protestocular son olarak bir hapishaneye baskın düzenleyerek yüzlerce mahkumu serbest bıraktıktan sonra hapishaneyi ateşe verdi. Başbakan Şeyh Hasina'nın huzursuzluğu yatıştırma çabasına rağmen öğrenciler protestolarına devam etmekte kararlı. Protestolarda 32'si perşembe günü olmak üzere en az 50 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi ise yaralandı.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 1

HÜKÜMET BİNALARI YAKILDI VE İNTERNET KESİLDİ

Bangladeş, hükümet binalarının göstericiler tarafından ateşe verildiği ve ülke çapında internet kesintisinin uygulandığı bir güne uyandı.

Ülke genelinde “ulusal ölçekte” bir internet kesintisi yürürlüğe girerken.

Gözlemci kuruluşlar sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, “Kesinti ailelerin birbirleriyle iletişim kurmasını engelliyor ve insan hakları ihlallerini belgeleme çabalarını bastırıyor” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 2

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu hafta yaşanan olaylarda 32'si perşembe günü olmak üzere en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin 64 bölgesinin neredeyse yarısında yaşanan çatışmaların ardından bu sayının daha da artması bekleniyor.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 3

Ülkede internetin neredeyse tamamen kapatılmasının ardından yapılan bir polis açıklamasında, protestocuların çok sayıda polis ve devlet dairesini ateşe verdiği, tahrip ettiği ve “yıkıcı faaliyetler” gerçekleştirdiği belirtildi.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 4

YÜZLERCE MAHKUM SERBEST

Bir polis memuru, Bangladeş'in orta kesiminde yer alan Narsingdi'deki protestocuların bir hapishaneye baskın düzenlediğini ve yüzlerce mahkumu serbest bıraktıktan sonra hapishaneyi ateşe verdiğini söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan polis memuru, “Mahkumlar hapishaneden kaçtı ve protestocular hapishaneyi ateşe verdi. Mahkumların sayısını bilmiyorum ama yüzlerce olabilir” dedi.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 5

Hapishane yakınlarında yaşayan bir görgü tanığı en az 20 erkeğin el çantalarında eşyalarını taşıyarak hapishaneden ayrıldığını gördüğünü söyledi.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 6

DEVLET TELEVİZYONU KUNDAKLANDI

Yüzlerce öfkeli öğrenci, devlet yayın kuruluşu Bangladeş Televizyonu'nun Dakka'daki merkezini de basıp kundaklayarak yayının hizmet dışı kalmasına neden oldu.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 7

100 POLİS YARALANDI

Başkent polis gücü sözcüsü Faruk Hossain AFP'ye yaptığı açıklamada, “Dünkü çatışmalarda yaklaşık 100 polis yaralandı. Yaklaşık 50 polis kulübesi yakıldı” dedi.

Polis açıklamasında, tahribatın devam etmesi halinde “hukuku azami ölçüde kullanmak zorunda kalacakları” belirtildi.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 8

"POLİS ATEŞİ ÖLDÜRDÜ"

Hastane personelinin yaptığı açıklamalara göre, şu ana kadar bildirilen ölümlerin en az üçte ikisinin nedeni polis ateşiydi.

Çatışmalar sırasında 104 polis memuru ve 30 gazeteci dahil olmak üzere 700'den fazla kişi yaralandı.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 9

PROTESTOLAR SÜRECEK

Öğrenciler, Başbakan Şeyh Hasina'nın artık yayın yapmayan devlet kanalında huzursuzluğu yatıştırmak için ulusal bir konuşma yapmasına rağmen kampanyalarını sürdürme sözü verdiler.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 10

"BİZDEN ÖZÜR DİLEYİN"

Perşembe günü AFP'ye konuşan 18 yaşındaki protestocu Bidisha Rimjhim, “İlk talebimiz başbakanın bizden özür dilemesi. İkinci olarak, öldürülen kardeşlerimiz için adalet sağlanmalı” diye ekledi.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 11

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te salı günü başlayan protestolarda söz konusu kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 12

KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARI

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor.

Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor.

Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı - 13

Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı.

Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.

Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının “ayrımcı” olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.

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