Bangladeş'te kaos: Öğrenciler hapishane bastı, yüzlerce mahkum serbest kaldı

"POLİS ATEŞİ ÖLDÜRDÜ"

Hastane personelinin yaptığı açıklamalara göre, şu ana kadar bildirilen ölümlerin en az üçte ikisinin nedeni polis ateşiydi.



Çatışmalar sırasında 104 polis memuru ve 30 gazeteci dahil olmak üzere 700'den fazla kişi yaralandı.