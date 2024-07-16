Bangladeş'te karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi: 3 ölü, 407 yaralı

Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı olan Bangladeş Chhatra Birliğine bağlı öğrencilerin taş, sopa ve molotofkokteylleri ile muhalif öğrencilere saldırdığı belirtildi.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 3 kişi öldü, 407 kişi yaralandı.