Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek

Ülke çapındaki huzursuzluk ilk olarak, Pakistan'dan bağımsızlık için savaşanların ailelerine yüzde 30'luk bir kontenjan ayrılmasını da içeren yeni devlet memurluğu kotalarına karşı öğrencilerin öfkesi üzerine patlak verdi.



Bu önlem, 1971'de Bangladeş'in Pakistan'dan bağımsızlığı için savaşanlar ile İslamabad ile işbirliği yapmakla suçlananlar arasındaki eski ve hassas siyasi fay hatlarını açtı.