Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te hükümetin savaşta yer alan askerlerin ailelerine istihdam kotası uygulamasına karşı başlayan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 105 kişinin öldüğü eylemler sonrası başlayan yasak yarın sabaha kadar devam edecek.
Bangladeş askerleri, en az 105 kişinin ölümüne neden olan öğrenci protestolarını bastırmak için sokağa çıkma yasağı uyguluyor.
Hükümet istihdam kotalarına karşı başlayan protestolarda, dünkü sayılara göre 300 polis de yaralandı.