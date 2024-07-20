Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te hükümetin savaşta yer alan askerlerin ailelerine istihdam kotası uygulamasına karşı başlayan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 105 kişinin öldüğü eylemler sonrası başlayan yasak yarın sabaha kadar devam edecek.

Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 1

Bangladeş askerleri, en az 105 kişinin ölümüne neden olan öğrenci protestolarını bastırmak için sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Hükümet istihdam kotalarına karşı başlayan protestolarda, dünkü sayılara göre 300 polis de yaralandı.

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Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 2

Perşembe gününden bu yana internet ve kısa mesaj hizmetlerinin askıya alınması ise büyük tepkilere yol açtı.

Bangladeş'in dünyayla bağlantısı kesilirken, polis halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen devam eden protestoları bastırdı.

Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 3

Ülke çapındaki huzursuzluk ilk olarak, Pakistan'dan bağımsızlık için savaşanların ailelerine yüzde 30'luk bir kontenjan ayrılmasını da içeren yeni devlet memurluğu kotalarına karşı öğrencilerin öfkesi üzerine patlak verdi.

Bu önlem, 1971'de Bangladeş'in Pakistan'dan bağımsızlığı için savaşanlar ile İslamabad ile işbirliği yapmakla suçlananlar arasındaki eski ve hassas siyasi fay hatlarını açtı.

Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 4

Geçtiğimiz beş gün boyunca, ülke çapındaki huzursuzluk sırasında polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve ses bombaları attı.

Protestocular ise güvenlik personeliyle çatıştı, tuğlalar fırlattı ve araçları ateşe verdi.

Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 5

Dün uluslarası haber ajanslarının bildirdiğine göre Bangladeş'in orta kesiminde yer alan Narsingdi'deki protestocuların bir hapishaneye baskın düzenledi ve yüzlerce mahkumu serbest bıraktıktan sonra hapishaneyi ateşe verdi. 

Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 6

Ölü sayısının artması ve polisin şiddetli protestoları kontrol altına alamaması üzerine Başbakan Sheikh Hasina'nın hükümeti dün ulusal sokağa çıkma yasağı ilan etti ve orduyu görevlendirdi.

Televizyon kanallarının bildirdiğine göre sokağa çıkma yasağı bugün saat 12'den itibaren insanların erzak alışverişi yapabilmeleri ve diğer işlerini tamamlayabilmeleri için iki saat süreyle hafifletilecek.

Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 7

Haberlere göre sokağa çıkma yasağı yarın sabah 10'a kadar sürecek ve bu noktada hükümet durumu değerlendirerek bir sonraki eylem planına karar verecek.

Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 8

Hasina'nın bu yıl üst üste dördüncü dönem için yeniden seçilmesinden bu yana en büyük gösteriler olan eylemler, 170 milyonluk nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturan gençler arasındaki yüksek işsizlikten de kaynaklanıyor.

Uluslararası hak grupları internetin askıya alınmasını ve güvenlik güçlerinin eylemlerini eleştirdi. Avrupa Birliği şiddet olaylarından ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Bangladeş'te ölümcül öğrenci protestoları | Hükümet eylem planına karar verecek - 9
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