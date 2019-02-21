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Bangladeş'te tarihi bölgede yangın: 69 ölü

Anadolu Ajansı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 69 kişi hayatını kaybetti.

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    İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.
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    İtfaiye servisinden Mahfuz Riben, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında en az 69 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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    Riben, bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi olduğundan ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
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    Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.
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