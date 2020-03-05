Banksy’den corona virüs mizahı

ntv.com.tr - AP - Reuters 05.03.2020 - 18:56 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 19:08
Gerçek kimliği bilinmeyen ama İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yaptığı duvar resimleri ile ünlü olan Banksy’nin İsrail’in Filistin ile arasına ördüğü ‘Batı Şeria’ duvarının önünde savaşa dikkat çeken oteli corona virüs salgınına yeni bir yorum getirdi.
“Dünyanın en kötü manzaralı oteli” olarak kabul edilen The Walled off Hotel’in önünde Banksy’nin tasarımı olan komi maymun heykeli yer alıyor. Özerk Bölge Beytüllahim’de açılan ve İsrail-Filistin savaşına dikkat çekmeyi amaçlayan otelin tüm pencerelerinden İsrail’in ördüğü duvarlar görülüyor.
Bugün Beytüllahim’de 4 corona virüs vakası görülmesinin ardından Beytüllahim’deki Doğuş Kilisesi kapatıldı ve yabancı turistlerin Batı Şeria’daki otellerde kalması yasaklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.