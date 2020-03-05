Banksy’den corona virüs mizahı

Gerçek kimliği bilinmeyen ama İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yaptığı duvar resimleri ile ünlü olan Banksy’nin İsrail’in Filistin ile arasına ördüğü ‘Batı Şeria’ duvarının önünde savaşa dikkat çeken oteli corona virüs salgınına yeni bir yorum getirdi.