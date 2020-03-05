Banksy’den corona virüs mizahı

İngiliz sanatçı Banksy’nin İsrail işgalindeki corona virüs nedeniyle olağanüstü hal edilen Batı Şeria’da yer alan oteli, salgına gönderme yaptı. Otel yönetimi giriş kapısında bulunan maymun heykeline maske takarak dünya genelinde yayılan salgını ve İsrail yönetimini “ti”ye aldı.

ntv.com.tr - AP - Reuters 05.03.2020 - 18:56 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 19:08

Gerçek kimliği bilinmeyen ama İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yaptığı duvar resimleri ile ünlü olan Banksy’nin  İsrail’in Filistin ile arasına ördüğü ‘Batı Şeria’ duvarının önünde savaşa dikkat çeken oteli corona virüs salgınına yeni bir yorum getirdi.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ MANZARALI OTELİ"

 “Dünyanın en kötü manzaralı oteli” olarak kabul edilen The Walled off Hotel’in önünde Banksy’nin tasarımı olan komi maymun heykeli yer alıyor. Özerk Bölge Beytüllahim’de açılan ve İsrail-Filistin savaşına dikkat çekmeyi amaçlayan otelin tüm pencerelerinden İsrail’in ördüğü duvarlar görülüyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Bugün Beytüllahim’de 4 corona virüs vakası görülmesinin ardından Beytüllahim’deki Doğuş Kilisesi kapatıldı ve yabancı turistlerin  Batı Şeria’daki otellerde kalması yasaklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.

Banksy’nin oteli de bu durumu değişik bir şekilde tepki gösterdi. Maymun, Banksy’nin yapıtlarında İsrail’in işgalini eleştirmek için kullandığı yaygın bir motif  olarak kullanıyor
. The Walled Off Hotel’in girişindeki valiz taşıyan kırmızı ceketli maymun figürüne hem corona virüs salgınıa hem de İsrail yönetiminin tutmuna dikkat çekmek amacıyla bir yüz maskesi takıldı.
Banksy'nin iki yol önce otelinde kalmanın geceliği 30 dolardan başlıyor.

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