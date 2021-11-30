Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık

Karayip ada ülkesi Barbados, 400 yıllık geçmişin ardından Birleşik Krallık ile bağlantılılarını bitirdi. Kraliçe 2. Elizabeth’in yerine seçilmiş bir başkanın geçmesiyle cumhuriyetin ilan edileceği törene Britanya tahtının varisi Prens Charles da katıldı

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 14:07 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 17:14

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 1

1966 yılında İngiltere’den bağımsızlığını ilan eden ancak şimdiye kadar Jamaika ve Avustralya gibi Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth’in hükümdarlığının sürdüğü Karayip Adası Barbados, cumhuriyeti ilan etti.

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 2

Yarın düzenlenecek tören ile birlikte Cumhuriyeti ilan edecek olan Barbados’ta, Kraliçe 2. Elizabeth’in yerine Barbados Başkanı Sandra Mason’un geçtiği bildirildi.

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 3

Mason’un, Başbakan Mia Mottley'nin arkasında büyük ölçüde sembolik bir figür olarak görev yapacağı aktarıldı.

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 4

Mevcut Genel Vali ve kraliçenin Barbados'a atanan temsilcisi olan Mason, Barbados parlamentosu tarafından seçildi.

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 5

Kraliçe 2. Elizabeth'in devlet başkanı olarak görevden alınması, eski İngiliz kolonisindeki yaklaşık dört yüzyıllık tarihten bir kopuş anlamına geliyor.

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 6

Barbados, yaklaşık 30 yıl sonra cumhuriyet ilan eden ilk İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi olurken, yarın yapılacak ve ülkenin 30 Kasım Bağımsızlık Günü'ne denk gelecek kutlama törenlerine Britanya tahtının varisi Prens Charles da katıldı.

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 7

300 bin nüfuslu ülkede karar sevinçle karşılanırken, halk sokaklarda kutlamalar gerçekleştirdi.

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 8

Seçilen Cumhurbaşkanı Sandra Mason, 30 Kasım'da ingiltere'den bağımsızlığın 55'inci yıldönümünde yemin ederek göreve başladı.

Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 9
Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 10
Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık - 11

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER