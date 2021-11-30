Barbados cumhuriyeti ilan etti: 400 yıl sonra gelen bağımsızlık

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 14:07 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 17:14
1966 yılında İngiltere’den bağımsızlığını ilan eden ancak şimdiye kadar Jamaika ve Avustralya gibi Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth’in hükümdarlığının sürdüğü Karayip Adası Barbados, cumhuriyeti ilan etti.
Yarın düzenlenecek tören ile birlikte Cumhuriyeti ilan edecek olan Barbados’ta, Kraliçe 2. Elizabeth’in yerine Barbados Başkanı Sandra Mason’un geçtiği bildirildi.
Mason’un, Başbakan Mia Mottley'nin arkasında büyük ölçüde sembolik bir figür olarak görev yapacağı aktarıldı.
Mevcut Genel Vali ve kraliçenin Barbados'a atanan temsilcisi olan Mason, Barbados parlamentosu tarafından seçildi.
Kraliçe 2. Elizabeth'in devlet başkanı olarak görevden alınması, eski İngiliz kolonisindeki yaklaşık dört yüzyıllık tarihten bir kopuş anlamına geliyor.
Barbados, yaklaşık 30 yıl sonra cumhuriyet ilan eden ilk İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi olurken, yarın yapılacak ve ülkenin 30 Kasım Bağımsızlık Günü'ne denk gelecek kutlama törenlerine Britanya tahtının varisi Prens Charles da katıldı.
300 bin nüfuslu ülkede karar sevinçle karşılanırken, halk sokaklarda kutlamalar gerçekleştirdi.
Seçilen Cumhurbaşkanı Sandra Mason, 30 Kasım'da ingiltere'den bağımsızlığın 55'inci yıldönümünde yemin ederek göreve başladı.