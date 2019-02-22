Barcelona'da Katalan liderler için dev gösteri

1 İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yapılan genel grevde çıkan olaylarda 4 kişinin gözaltına alındığı, 16'sı yerel polis 46 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

2 Başkent Madrid'de 12 Şubat'ta başlayan, 9'u tutuklu 12 Katalan liderin yargılandığı davayı protesto etmek için bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin çağrısıyla Katalonya bölgesinde genel greve gidildi.

3 Grev, başta Barselona olmak üzere Girona, Tarragona gibi Katalonya'nın önemli kentlerinde yaşamı felç etti. Göstericiler sabah erken saatlerinden itibaren Barselona'nın kilit otoyollarında ve caddelerinde trafiğe kapatma eylemi yaparken, tren ve metro ulaşımını da engellemeye çalıştı.

4 Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alınırken, 16'sı yerel polis olmak üzere 46 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında, gösterici bir grubun saldırısına uğrayan İspanyol bir gazetecinin de olduğu kaydedildi.

5 Diğer yandan grev dolayısıyla Barselona kentinde geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. "21 Şubat Genel grev. Haklar olmadan özgürlük olmaz" yazılı pankartın arkasında yürüyen binlerce Katalan, "Bağımsızlık", "Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları attı.

6 İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçtı.

7 İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlandı.

8 Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir" görüşünü savundu.

9 Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekti.

10 Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savundu.

11 Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey Ceza Yasası'nda yok" dedi.

12 Yüksek Mahkemede devam eden davada 26 Şubat salı günü eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da şahit olarak dinlenecek.

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