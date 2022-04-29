Barcelona’dan plajlarda sigara yasağı

Dünyanın en önemli turizm bölgelerinden Barcelona, plajlarında sigara yasağı uygulanacağını duyurdu. 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya geçecek olan yasakta, sigara içenlere 30 Euro para cezası verilecek.

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 12:34

Barcelona’dan plajlarda sigara yasağı - 1

İspanya’nın önemli turizm destinasyonlarından , plajlarda sigara yasağını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Barcelona’dan plajlarda sigara yasağı - 2

Pilot uygulama kapsamında Barcelona’da 1 Temmuz itibarıyla plajlarda sigara içilemeyecek.

Barcelona’dan plajlarda sigara yasağı - 3

Yürürlüğe girecek olan yasakta, çevreyi korumayı ve vatandaşların temiz, kirlenmemiş, dumansız ve izmaritsiz bir alanda yaşama hakkını sağlanması amaçlanıyor.

 

Barcelona’dan plajlarda sigara yasağı - 4

Belediye görevlileri tarafından denetlenecek uygulamada, sigara içenlere 30 Euro cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Belediye meclisinden yapılan açıklamada, geçen yılki pilot programın plajda sigara içenlerin ve kumdaki izmaritlerin sayısını önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Barcelona’dan plajlarda sigara yasağı - 5

Yapılan araştırmalarda sigara içenlerin her yıl dünyadaki plajlara beş milyar izmarit bıraktığı, bunların büyük bir bölümünün denizlere karıştığı ve doğada yok olmasının on yıllar aldığı aktarılıyor.

Barcelona’dan plajlarda sigara yasağı - 6

Barcelona, İspanya'da plajlarda sigara içmeyi yasaklayan ilk büyük şehir olacak.

Şimdiye kadar İspanya'nın 3.514 plajından 115'i sigara içmeyi yasaklamıştı.

Ülkede ise yakın zamanda tüm sahillerde sigara yasağının uygulanması üzerine yasa tasarısı görüşülüyor.

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