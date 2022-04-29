Barcelona’dan plajlarda sigara yasağı

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 12:34
İspanya’nın önemli turizm destinasyonlarından Barcelona, plajlarda sigara yasağını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.
Pilot uygulama kapsamında Barcelona’da 1 Temmuz itibarıyla plajlarda sigara içilemeyecek.
Yürürlüğe girecek olan yasakta, çevreyi korumayı ve vatandaşların temiz, kirlenmemiş, dumansız ve izmaritsiz bir alanda yaşama hakkını sağlanması amaçlanıyor.
Belediye görevlileri tarafından denetlenecek uygulamada, sigara içenlere 30 Euro cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Belediye meclisinden yapılan açıklamada, geçen yılki pilot programın plajda sigara içenlerin ve kumdaki izmaritlerin sayısını önemli ölçüde azalttığını söyledi.
Yapılan araştırmalarda sigara içenlerin her yıl dünyadaki plajlara beş milyar izmarit bıraktığı, bunların büyük bir bölümünün denizlere karıştığı ve doğada yok olmasının on yıllar aldığı aktarılıyor.
Barcelona, İspanya'da plajlarda sigara içmeyi yasaklayan ilk büyük şehir olacak.
Şimdiye kadar İspanya'nın 3.514 plajından 115'i sigara içmeyi yasaklamıştı.
Ülkede ise yakın zamanda tüm sahillerde sigara yasağının uygulanması üzerine yasa tasarısı görüşülüyor.