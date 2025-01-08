Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gece yarısı hareketlilik yaşandı. Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlarla birlikte tank, araç ve savaşçı sevkiyatı yaptı. SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah, askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini bildirdi.
Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.