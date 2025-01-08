Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.