Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gece yarısı hareketlilik yaşandı. Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlarla birlikte tank, araç ve savaşçı sevkiyatı yaptı. SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah, askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı - 1

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı - 2

ASKERİ HAZIRLIKLAR ALARM SEVİYESİNDE

SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı - 3

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı - 4
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı - 5
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı - 6
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: Suriye Milli Ordusu'ndan cepheye ağır silah sevkiyatı - 7
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