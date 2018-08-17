Barselona'da terör saldırısının yıldönümünde anma
NTV Haber
İspanya’da Barselona ve Kambrils'de toplam 16 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının üzerinden tam bir yıl geçti. Saldırının kurbanları Barcelona'da anılırken, törene İspanya Kralı 6. Felipe de katıldı.
-
1İspanya'nın Barselona kentinde geçtiğimiz yıl 16 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının kurbanları, saldırının gerçekleştiği La Rambla'da anıldı.
-
2Kurbanların yakınları ve Katalan siyasiler caddeye çiçekler bıraktı.
-
3Törene katılanlar duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Buradayız çünkü kurbanların yanında olmanın ve onlara destek vermenin görevimiz olduğunu düşünüyorum. En azından bunu yapabiliriz."
-
4Anma töreni sırasında geniş güvenlik önlemleri de alındı.
-
5Bir diğer anma töreni ise kentin ana meydanı olan Plaza de Katalunya'da yapıldı.
-
6Törene İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de katıldı.
-
7Törende İngiliz şair John Donne'ın şiiri, kurbanların anısına 8 ayrı dilde okundu.
-
8Anma töreni sırasında Kral Felipe'yi protesto eden pankartlar da asıldı.
-
9Barcelona futbol kulübü de kurbanlar anısına arkasında "Barcelona" yazan formaları satışa sundu.
-
10Geçtiğimiz yıl yaşanan saldırıda bir minibüs kentin en işlek caddelerinden biri olan Las Ramblas'da yayaların arasına dalmıştı.
-
11Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmişti.
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22