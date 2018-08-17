NTV

Barselona'da terör saldırısının yıldönümünde anma

NTV Haber

İspanya’da Barselona ve Kambrils'de toplam 16 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının üzerinden tam bir yıl geçti. Saldırının kurbanları Barcelona'da anılırken, törene İspanya Kralı 6. Felipe de katıldı.

  • 1

    İspanya'nın Barselona kentinde geçtiğimiz yıl 16 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının kurbanları, saldırının gerçekleştiği La Rambla'da anıldı.
  • 2

    Kurbanların yakınları ve Katalan siyasiler caddeye çiçekler bıraktı.
  • 3

    Törene katılanlar duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Buradayız çünkü kurbanların yanında olmanın ve onlara destek vermenin görevimiz olduğunu düşünüyorum. En azından bunu yapabiliriz."
  • 4

    Anma töreni sırasında geniş güvenlik önlemleri de alındı.
  • 5

    Bir diğer anma töreni ise kentin ana meydanı olan Plaza de Katalunya'da yapıldı.
  • 6

    Törene İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de katıldı.
  • 7

    Törende İngiliz şair John Donne'ın şiiri, kurbanların anısına 8 ayrı dilde okundu.
  • 8

    Anma töreni sırasında Kral Felipe'yi protesto eden pankartlar da asıldı.
  • 9

    Barcelona futbol kulübü de kurbanlar anısına arkasında "Barcelona" yazan formaları satışa sundu.
  • 10

    Geçtiğimiz yıl yaşanan saldırıda bir minibüs kentin en işlek caddelerinden biri olan Las Ramblas'da yayaların arasına dalmıştı.
  • 11

    Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmişti.
  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin