Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Summer Clarke, bir öğleden sonra arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirirken aniden rahatsızlandı. Önce baş ağrısı, ardından şiddetli mide bulantısı yaşayan genç kadın, kısa sürede kusmaya başladı. Hastaneye kaldırılan Clarke'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kadının ailesine veda etmeleri söylendi. Ancak Clarke, yalnızca yüzde 10 hayatta kalma şansına rağmen mucizevi şekilde hayata tutundu.

Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi - 1

2023 yılında meydana gelen olayda, daha önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Clarke'ın durumu hızla kötüleşti. Doktorlar, beynindeki kanama nedeniyle yaşam destek ünitesine bağladıkları Clarke'ın sadece 48 saat ömrü kaldığını belirtti. Annesi Linda Clarke, yaşadıkları dehşet anlarını "Bize, veda etmemiz gerektiğini söylediler. O an her şey bitmiş gibi hissettik," sözleriyle anlattı.

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Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi - 2

Ancak tüm olumsuz tahminlere rağmen genç kadın hayatta kaldı. Komadan iki hafta sonra ilk kez parmağını oynatabilen Clarke’ın, konuşmaya başlamadan önce şarkı söyleyebildiği fark edildi. Zorlu bir iyileşme süreci geçiren Clarke, annesini tanımadan önce sesli şekilde şarkılar mırıldanabiliyordu.

Bir dönem British Airways’te kabin memuru olarak çalışan Clarke, felç sonrası okuma, yürüme ve konuşma gibi temel becerileri sıfırdan öğrenmek zorunda kaldı. Clarke, "Yeniden bebek gibiydim. Her şeyi baştan öğrenmem gerekti," dedi.

Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi - 3

FELÇ VAKALARINDA ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ

Summer Clarke’ın yaşadıkları, İngiltere’de genç yaşta felç geçiren bireylerin sayısındaki dikkat çekici artışı yeniden gündeme taşıdı. Yapılan araştırmalara göre, son on yılda 65 yaş altı felç vakaları %20 oranında arttı. Özellikle 39 yaş altı erkeklerde bu oran dörtte bir seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, bu artışın obezite, stres, sağlıksız beslenme, sigara ve alkol kullanımı ile hareketsiz yaşam tarzı gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor.


Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi - 4

29 yaşındaki Portsmouth’lu satış elemanı Lewis Clasby de genç yaşta felç geçirenlerden biri. Evinde bir anda yere yığılan Clasby, önce sadece bayıldığını düşündü. Yardım çağırmayı erteleyen genç adam, kısa sürede hayatının en büyük sağlık krizini yaşadığını fark etti.

Clasby, geçirdiği felcin şimdiye dek görülen en büyük kan pıhtılarından biri nedeniyle oluştuğunu, doktorların kendisine tekrar yürüyemeyebileceğini söylediğini ifade etti. Ancak zamanla toparlanan Clasby, "Her şeyimi kaybetmiştim ama pes etmedim. Kararlılıkla ayağa kalktım," diye konuştu.


Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi - 5

İngiltere’de her yıl yaklaşık 100 bin kişi felç geçiriyor. Bunların 38 bini ne yazık ki hayatını kaybediyor. Felç, ülkede ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer alırken, kalıcı engelliliğin ise başlıca sebebi olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, inme belirtilerinin hızlı tanınmasının hayat kurtardığını vurguluyor. FAST kısaltmasıyla öne çıkan belirtiler şöyle: Yüz sarkması, Kollarda güçsüzlük, Konuşmada bozulma ve belirtiler görülür görülmez harekete geçme zamanı yani Zaman faktörü.

Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi - 6


Bununla birlikte, görme kaybı, ani baş ağrısı ve mide bulantısı gibi daha az bilinen belirtiler de dikkate alınmalı. En yaygın felç türü olan iskemik inme, kan pıhtıları veya damar tıkanıklıkları nedeniyle oluşurken; hemorajik inme, beyin damarının patlaması sonucu meydana geliyor.

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