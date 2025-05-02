Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi
İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Summer Clarke, bir öğleden sonra arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirirken aniden rahatsızlandı. Önce baş ağrısı, ardından şiddetli mide bulantısı yaşayan genç kadın, kısa sürede kusmaya başladı. Hastaneye kaldırılan Clarke'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kadının ailesine veda etmeleri söylendi. Ancak Clarke, yalnızca yüzde 10 hayatta kalma şansına rağmen mucizevi şekilde hayata tutundu.
2023 yılında meydana gelen olayda, daha önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Clarke'ın durumu hızla kötüleşti. Doktorlar, beynindeki kanama nedeniyle yaşam destek ünitesine bağladıkları Clarke'ın sadece 48 saat ömrü kaldığını belirtti. Annesi Linda Clarke, yaşadıkları dehşet anlarını "Bize, veda etmemiz gerektiğini söylediler. O an her şey bitmiş gibi hissettik," sözleriyle anlattı.