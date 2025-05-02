Baş ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti: Doktorlar 48 saat ömrünün kaldığını söyledi

29 yaşındaki Portsmouth’lu satış elemanı Lewis Clasby de genç yaşta felç geçirenlerden biri. Evinde bir anda yere yığılan Clasby, önce sadece bayıldığını düşündü. Yardım çağırmayı erteleyen genç adam, kısa sürede hayatının en büyük sağlık krizini yaşadığını fark etti.



Clasby, geçirdiği felcin şimdiye dek görülen en büyük kan pıhtılarından biri nedeniyle oluştuğunu, doktorların kendisine tekrar yürüyemeyebileceğini söylediğini ifade etti. Ancak zamanla toparlanan Clasby, "Her şeyimi kaybetmiştim ama pes etmedim. Kararlılıkla ayağa kalktım," diye konuştu.





