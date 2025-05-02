Baş düşmanın ölüm makinesi: "Konuşlandırılması yıllar alabilir"

"ÖNEMLİ BİR ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, Kuzey Kore'ye ait "Choe Hyon" savaş gemisinin tam faaliyeti için "önemli" bir zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Savaş gemisinin teknik kapasitesine değinen Lee, "Silahlarına ve ekipmanlarına bakıldığında, Rusya'dan teknolojik veya finansal yardım almış olma ihtimali var." dedi.

Lee, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'nin silah geliştirme faaliyetlerini yakından izlemeye devam ettiğini bildirdi.