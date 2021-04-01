'Basında 1 Nisan şakaları'

Tüm dünyada "Şaka Günü" olarak anılan "1 Nisan"ın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili farklı kültür, inanç ve dillerde çeşitli efsaneler bulunuyor.

İlk olarak eski Romalıların Hilarya, Hintlerin ise Huli Festivali’nde görülen şakaların 1564’te Fransa’da yapılan takvim düzenlemesiyle gelenek haline geldiği sanılıyor.

Roma İmparatoru Julius Ceasar'ın adıyla anılan Jülyen takvimine göre 25 Mart, yeni yıl başlangıcı olarak kabul edilirken, Fransa kralı 9. Charles, 1564'de yılbaşı tarihini 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırıyor. Buna göre, 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacıyla yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline geliyor ve 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenler "1 Nisan Aptalları" olarak anılıyor.

ANADOLU AJANSINDAN 1 NİSAN ŞAKALARI

Anadolu Ajansı da önceki yıllarda abonelerine 1 Nisan şakası içeren haberler servis etti.

TAKSİM'DE DOĞAL GAZ BULUNDU

Anadolu Ajansı'nın 2013'te "1 Nisan" şakası olarak hazırladığı "Taksim'de doğalgaz bulundu" haberi bazı internet siteleri ve sosyal medyada en çok okunan haberlerden oldu.

Haberde "İstanbul’da yayalaştırma projesi kapsamında yapılan kazılar sonucunda, 38 milyar metreküp doğalgaz rezervi tespit edildi." ifadesi yer alıyordu.

Yayımlandıktan kısa süre sonra birçok haber sitesi tarafından verilen haberin AA'nın "1 Nisan şakası" olduğu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bazı yayın organları da AA İstanbul Haber Merkezi'ni arayarak "Taksim'de doğalgaz bulunması" konusunu yetkililere teyit ettiremediklerini, haber kaynağıyla görüşmek istediklerini ifade etti.