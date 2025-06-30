Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış

28 yaşındaki Tamsyn Gerrits, bir sabah uyandığında fark ettiği karın şişliğiyle başlayan sağlık sorununun hayatını tamamen değiştireceğinden habersizdi. İlk başta sadece normal bir şişkinlik olduğunu düşünen Gerrits, kısa süre sonra durumun ciddi bir hastalığın habercisi olduğunu anladı.

Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış - 1

Tamsyn, şişkinliğin birkaç aylık hamilelik gibi görünmesine rağmen, ultrason ve beş ayrı gebelik testi sonucunda bunun bir bebek olmadığını öğrendi. Doktorlar, mesaneye baskı yapan büyük, sıvı dolu bir kitle tespit etti ancak kistin ne olduğu konusunda net bir tanı koyamadı.

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Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış - 2

Durumu Paskalya tatilinde hızla kötüleşen genç kadın, sabahın erken saatlerinde alt sırtında ve sol karnında şiddetli ağrılarla uyandı. Ancak resmi tatil nedeniyle sağlık kurumlarından gerekli müdahaleyi alamadı. Günler sonra yapılan jinekolojik muayene sonucunda, yumurtalık tümörünün çok hızlı büyüdüğü ortaya çıktı.


Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış - 3

Gerrits, “Cuma günü 12 santimetre olan kitle, Pazartesi 17 santimetreye ulaşmıştı. Çok hızlı büyüyordu” dedi. Doktorların acil ameliyat kararıyla yumurtalığı kurtarıldı ancak yapılan biyopsi sonucu, tümörün Grade 2 yani yüksek dereceli ve kanserli olduğu ortaya çıktı.

Cerrahlar, içinde saç, deri ve diş dokuları da bulunan dermoid kisti başarılı bir operasyonla çıkardı. Tamsyn, “Tümör ameliyat sırasında patladı, bu büyük bir şanstı. Aksi halde kansere ilerleyebilirdim” diye konuştu.


Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış - 4

Agresif kemoterapi sürecine giren Gerrits, tedavinin fiziksel ve duygusal zorluklarıyla mücadele ettiğini belirtti. “İlk beş günde 8 kilo aldım, sonra hızlıca verdim. Saçlarım dökülmeye başlayınca hepsini kazıttım. Bu benim kontrolümü ele alma şeklimdi” dedi.


Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış - 5

Kemoterapi sürecinde enfekte olan portu ve düşen beyaz kan hücreleri nedeniyle hastaneye kaldırılan genç kadın, yoğun bakımda tedavi gördü. “Vücudum kontrol edilemez şekilde titriyordu, enfeksiyonla savaşacak kadar gücüm kalmamıştı” diye anlattı.

Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış - 6


Tüm zorluklara rağmen dirençli olduğunu söyleyen Tamsyn, “Erken teşhis edildiğim için minnettarım. Destek sistemim eşim Jaco ve 1 yaşındaki oğlumuz Elan benim için her şey demek” dedi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra kemoterapiye devam eden Gerrits, “Bu artık hayatımın bir parçası. Eğer bir kadının erken teşhis edilmesine yardımcı olabilirsem, her gözyaşı, her seans buna değer” ifadelerini kullandı.

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