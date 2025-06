Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış

Tüm zorluklara rağmen dirençli olduğunu söyleyen Tamsyn, “Erken teşhis edildiğim için minnettarım. Destek sistemim eşim Jaco ve 1 yaşındaki oğlumuz Elan benim için her şey demek” dedi.



Hastaneden taburcu olduktan sonra kemoterapiye devam eden Gerrits, “Bu artık hayatımın bir parçası. Eğer bir kadının erken teşhis edilmesine yardımcı olabilirsem, her gözyaşı, her seans buna değer” ifadelerini kullandı.