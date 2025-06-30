Basit bir karın şişkinliği sanıyordu: Meğer kanser hızla yayılmış
28 yaşındaki Tamsyn Gerrits, bir sabah uyandığında fark ettiği karın şişliğiyle başlayan sağlık sorununun hayatını tamamen değiştireceğinden habersizdi. İlk başta sadece normal bir şişkinlik olduğunu düşünen Gerrits, kısa süre sonra durumun ciddi bir hastalığın habercisi olduğunu anladı.
Tamsyn, şişkinliğin birkaç aylık hamilelik gibi görünmesine rağmen, ultrason ve beş ayrı gebelik testi sonucunda bunun bir bebek olmadığını öğrendi. Doktorlar, mesaneye baskı yapan büyük, sıvı dolu bir kitle tespit etti ancak kistin ne olduğu konusunda net bir tanı koyamadı.