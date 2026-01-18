Başka kim Nobel Ödülü'nü hediye olarak verdi?

Hamsun'dan başka Nobel madalyasını satan ya da bağışlayan diğer kişiler de var.

2016'da Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türk profesör Aziz Sancar, ödülünü "Beni ödüle götüren, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir.'' diyerek Anıtkabir'e takdim etmişti.

2022'de Dimitri Muratov, Nobel Barış Ödülü'nü 100 milyon dolar'a açık artırmayla satmış ve parayı da UNICEF'in Ukraynalı göçmen çocuklara yardım fonuna bağışlamıştı.

2024 yılında eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, 2001 yılında kazandığı Barış Ödülü'nü ve sertifikasını BM'nin Cenevredeki ofisine bağışlamıştı.