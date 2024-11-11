Başkan seçilen ilk suçlu: Seçim sonucu Trump davalarını nasıl etkileyecek?

Trump, hakkında birden fazla suçlama bulunmasına rağmen ABD'nin en yüksek devlet yetkilisi olarak görevine başlamaya hazırlanıyor. Bu, onu, görevdeyken yasal sorunlarıyla yüzleşecek olan ilk başkan yapacak. Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda bazı davaları düşürme yetkisine sahip olacağı için hukuki sorunlarının çoğu ortadan kalkacak.

Ancak Trump’ı bekleyen dört kritik yasal mücadele var ve her bir dava, farklı sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahip. Bu davalar, Trump’ın başkanlık görevini nasıl sürdüreceğini ve ülkenin hukuki geleceğini etkileyecek.