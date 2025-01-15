Başkanın sağ kolu: Elon Musk'a Beyaz Saray'da ofis verildi
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın Beyaz Saray kompleksinde bir ofisi olacak. Dünyanın en zengin insanı olan Muski, Donald Trump yönetiminde hükümet harcamalarını azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) görevini yürütecek.
BEYAZ SARAY'A TAŞINIYOR
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın manşetlerden düşmeyen dostluğu devam ediyor.
İkilinin yakınlığının son işareti olarak, Musk'a Beyaz Saray kompleksinde bir ofis verildi.