Başkanın sağ kolu: Elon Musk'a Beyaz Saray'da ofis verildi

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın Beyaz Saray kompleksinde bir ofisi olacak. Dünyanın en zengin insanı olan Muski, Donald Trump yönetiminde hükümet harcamalarını azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) görevini yürütecek.

Başkanın sağ kolu: Elon Musk'a Beyaz Saray'da ofis verildi - 1

BEYAZ SARAY'A TAŞINIYOR

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın manşetlerden düşmeyen dostluğu devam ediyor.

İkilinin yakınlığının son işareti olarak, Musk'a Beyaz Saray kompleksinde bir ofis verildi.

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Başkanın sağ kolu: Elon Musk'a Beyaz Saray'da ofis verildi - 2

TRUMP'IN OFİSİNE ERİŞİMĞİ OLACAK MI?

New York Times'ın iddiasına göre SpaceX'in kurucusuna, Beyaz Saray'ın hemen yanında bulunan Eisenhower Yönetim Ofisi Binası'nda yer tahsis edildi.

Musk’ın Trump’ın ofisine, yani Batı Kanadı’na erişim için özel izne sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

Başkanın sağ kolu: Elon Musk'a Beyaz Saray'da ofis verildi - 3

"BİRİNCİ DOST"

Başkan seçilen Trump'ın gelini Lara Trump tarafından "Birinci Dost" olarak adlandırılan Musk'ın hükümet içindeki pozisyonunun ne kadar resmi olacağı hala tartışma konusu.

Başkanın sağ kolu: Elon Musk'a Beyaz Saray'da ofis verildi - 4

DOGE adı verilen yeni hükümet departmanı, Musk ve ABD’li milyarder Vivek Ramaswamy tarafından yönetilecek.

Devletten ihale alan Musk’ın Başkan’a bu kadar yakın olması eleştiri konusu da oluyor.

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