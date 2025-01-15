Başkanın sağ kolu: Elon Musk'a Beyaz Saray'da ofis verildi

TRUMP'IN OFİSİNE ERİŞİMĞİ OLACAK MI?

New York Times'ın iddiasına göre SpaceX'in kurucusuna, Beyaz Saray'ın hemen yanında bulunan Eisenhower Yönetim Ofisi Binası'nda yer tahsis edildi.

Musk’ın Trump’ın ofisine, yani Batı Kanadı’na erişim için özel izne sahip olup olmayacağı henüz belli değil.