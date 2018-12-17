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Başkanın sevinç atlayışı (İklim zirvesi)

ntv.com.tr

Polonya'da düzenlenen iklim zirvesinin sonucundan memnun olan zirve başkanı Michal Kurtyka, sevinçle çıktığı masadan önündeki platforma atladı.

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    Polonya'nın Katowice kentinde 2 hafta süren İklim Zirvesi sona erdi. 

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    "12 Yılımız Kaldı" uyarısıyla başlayan ve Paris Anlaşması'nın kural kitabının oluşturulduğu zirvenin başkanlığını, Polonya Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka yaptı.

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    Varılan mutabakatla ilgili "Kendimizle gurur duymalıyız" diyen Kurtyka, masaya çıkarak sevinçle önündeki platforma atladı.
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