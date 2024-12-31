Basketbol takımını taşıyan uçağa durması emredildi: Çarpışmayı önlemek için alarma geçtiler!

"İKİNCİ BİR UÇAK KALKIYORDU"

Havacılık idaresinden yapılan açıklamada, “Hava trafik kontrolörleri Key Lime Air'in 563 sefer sayılı uçağını Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndaki bir pisti geçmeden durması için yönlendirdi çünkü o sırada pistten ikinci bir uçak kalkıyordu” denildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Embraer E135 jeti bekleme çubuklarını geçmeye devam ettiğinde, hava trafik kontrolörleri pilotlara durmalarını söyledi. Jet hiçbir zaman pist kenar çizgisini geçmemiştir.”