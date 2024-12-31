Basketbol takımını taşıyan uçağa durması emredildi: Çarpışmayı önlemek için alarma geçtiler!

ABD'de Gonzaga Üniversitesi erkek basketbol takımını taşıyan özel uçak, Los Angeles Uluslararası Havaalanında, başka bir uçakla çarpışma riski yaşadı. Uçağa dur emri verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Basketbol takımını taşıyan uçağa durması emredildi: Çarpışmayı önlemek için alarma geçtiler! - 1

ABD Federal Havacılık İdaresi, Gonzaga Üniversitesi erkek basketbol takımını taşıyan özel bir uçağın, cuma günü Los Angeles Uluslararası Havaalanında başka bir uçak havalanırken neredeyse pisti geçmesi üzerine bir soruşturma başlattı.

Key Lime Air tarafından işletilen uçağa, Delta uçağı havalanırken hava trafik kontrolörleri tarafından durması emredildi.

Olayda kimse yaralanmadı.

DÜNYA HABERLERİ

Basketbol takımını taşıyan uçağa durması emredildi: Çarpışmayı önlemek için alarma geçtiler! - 2

"İKİNCİ BİR UÇAK KALKIYORDU"

Havacılık idaresinden yapılan açıklamada, “Hava trafik kontrolörleri Key Lime Air'in 563 sefer sayılı uçağını Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndaki bir pisti geçmeden durması için yönlendirdi çünkü o sırada pistten ikinci bir uçak kalkıyordu” denildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Embraer E135 jeti bekleme çubuklarını geçmeye devam ettiğinde, hava trafik kontrolörleri pilotlara durmalarını söyledi. Jet hiçbir zaman pist kenar çizgisini geçmemiştir.”

Basketbol takımını taşıyan uçağa durması emredildi: Çarpışmayı önlemek için alarma geçtiler! - 3

"BİRKAÇ DAKİKA SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ"

Havacılık idaresi, uçak izleme canlı yayınının olayı gösterdiğini ve Key Lime Air uçağına “dur, dur, dur” diyen bir hava trafik kontrolörünün sesini yakaladığını bildirdi.

Uçuşun hemen durduğu ve birkaç dakika sonra yoluna devam ettiği kaydedildi.

Basketbol takımını taşıyan uçağa durması emredildi: Çarpışmayı önlemek için alarma geçtiler! - 4
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