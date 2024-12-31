Basketbol takımını taşıyan uçağa durması emredildi: Çarpışmayı önlemek için alarma geçtiler!
ABD'de Gonzaga Üniversitesi erkek basketbol takımını taşıyan özel uçak, Los Angeles Uluslararası Havaalanında, başka bir uçakla çarpışma riski yaşadı. Uçağa dur emri verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD Federal Havacılık İdaresi, Gonzaga Üniversitesi erkek basketbol takımını taşıyan özel bir uçağın, cuma günü Los Angeles Uluslararası Havaalanında başka bir uçak havalanırken neredeyse pisti geçmesi üzerine bir soruşturma başlattı.
Key Lime Air tarafından işletilen uçağa, Delta uçağı havalanırken hava trafik kontrolörleri tarafından durması emredildi.
Olayda kimse yaralanmadı.