Basra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Anadolu Ajansı
Irak'ın güneyindeki petrol zengini ve son iki aydır şiddetli gösterilere sahne olan Basra vilayetinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici öldü.
-
1Irak'ın güneyindeki petrol zengini ve son iki aydır şiddetli gösterilere sahne olan Basra vilayetinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
-
2Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, öğlen saatlerinden itibaren tüm kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu ifade edildi.
-
3Açıklamada, sokağa çıkma yasağının akşam saatlerine kadar süreceği, kentteki durumun normalleştirilmesi için de göstericilerin güvenlik güçlerine yardım etmesi talep edildi.
-
4
BASRA'DAKİ PROTESTOLARIrak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra vilayeti sakinleri, 8 Temmuz tarihinden bu yana elektrik ve su kesintisi ile birlikte işsizlik nedeniyle gösteriler düzenliyor.
-
5Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.
-
6Basralılar önceki gün valilik, dün de belediye binasını basıp ateşe vermişti.
-
7Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra halkının taleplerini karışlamak için üniversite mezunlarının ataması dahil olmak üzere altyapı projelerinin iyileştirilmesi gibi çözüm paketi duyurmuştu.
-
8
-
9
-
10