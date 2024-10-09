Batı desteği sarsıntıda: Ukrayna için kış zor geçecek

Ancak bu senaryo iddialı varsayımlara dayanıyor. Bunlardan biri, ABD ve müttefiklerinin, Kiev'e şimdiye kadar isteksiz davrandıkları halde NATO üyeliği sunmaya hazır olması.

Bu varsayım gerçekleşirse, ABD ve ortakları tarafından Ukrayna'ya büyük ve maliyetli bir kuvvet konuşlandırılmasını gerektirecek.