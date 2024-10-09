Batı desteği sarsıntıda: Ukrayna için kış zor geçecek
Ukrayna-Rusya arasındaki savaş üçüncü yılında devam ederken zorlu geçecek bir kışın ayak sesleri duyulmaya başladı. Elektrik altyapısı paramparça olan Ukraynalılar, her gün saatlerce ışık veya ısı olmadan yaşamak zorunda kalabilir. Bu arada Washington'da ve bazı Batı başkentlerinde ruh hali de değişmeye başladı. Savaş alanında zorlu geçecek olan kış, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinin azalmasıyla daha da tehlikeli bir hal alıyor. Bazı Batılı başkentler "tam zafer" isteğinden uzaklaşıp müzakere seçeneğine doğru yönelirken, Ukrayna'nın savaş hedefleri mecburi bir değişiklikle karşı karşıya.
SAVAŞIN ÜÇÜNCÜ KIŞI
Ukrayna'nın savaşın başlangıcından beri geçirmesi gereken üçüncü kış kapıda.
Doğuda, birlikleri Rus rakiplerinin ezici ilerleyişi karşısında geriliyor.