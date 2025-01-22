Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın

ZIRHLI ARAÇLAR CENİN'DE

Filistin resmi haber ajansı Wafa, İsrail savaş uçaklarının Cenin'i vurduğunu, keskin nişancılar ve zırhlı araçlar da dahil olmak üzere İsrail güçlerinin şehrin mülteci kampını kuşattığını ve ambulansların içeri girmesini engellediğini bildirdi.

Yerel gazetecilerin videoları, buldozerler de dahil olmak üzere çok sayıda zırhlı aracın Cenin'e girdiğini gösterdi.