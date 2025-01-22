Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın
Gazze'de 15 ay süren saldırıların ardından ateşkes ilan edildi. Ancak İsrail, bu kez de oklarını Batı Şeria'ya çevirdi. Terörle mücadele iddiasıyla "Demir Duvar" operasyonunu başlattığını duyuran İsrail, onlarca Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. İsrailli yerleşimcilerin Filistin köylerine düzenlediği baskınlar ise bölgede tansiyonu yükseltti. Yerleşimcilerin yüzlerinde maske ve ellerinde yanıcı maddelerle köylere saldırdığı ortaya çıkarken, İsrail güçleri baskını doğruladı. Batı Şeria'da süren şiddet ve İsrail'in Cenin'deki "askeri operasyonu" yeni soru işaretleri ve endişeleri beraberinde getirdi.
İSRAİL'DEN "DEMİR DUVAR" OPERASYONU
İsrail ordusu dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na bir askeri operasyon başlattığını duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cenin'deki saldırıların bölgedeki “terörizmi ortadan kaldırmayı” amaçladığını iddia etti. Operasyonun "Demir Duvar" olarak adlandırıldığı aktarıldı.
Filistinli direniş hareketi Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, saldırıya karşılık olarak İsrail güçlerine karşı çatışmaları tırmandırma çağrısında bulundu.