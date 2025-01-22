Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın

Gazze'de 15 ay süren saldırıların ardından ateşkes ilan edildi. Ancak İsrail, bu kez de oklarını Batı Şeria'ya çevirdi. Terörle mücadele iddiasıyla "Demir Duvar" operasyonunu başlattığını duyuran İsrail, onlarca Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. İsrailli yerleşimcilerin Filistin köylerine düzenlediği baskınlar ise bölgede tansiyonu yükseltti. Yerleşimcilerin yüzlerinde maske ve ellerinde yanıcı maddelerle köylere saldırdığı ortaya çıkarken, İsrail güçleri baskını doğruladı. Batı Şeria'da süren şiddet ve İsrail'in Cenin'deki "askeri operasyonu" yeni soru işaretleri ve endişeleri beraberinde getirdi.

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 1

İSRAİL'DEN "DEMİR DUVAR" OPERASYONU

İsrail ordusu dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na bir askeri operasyon başlattığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cenin'deki saldırıların bölgedeki “terörizmi ortadan kaldırmayı” amaçladığını iddia etti. Operasyonun "Demir Duvar" olarak adlandırıldığı aktarıldı.

Filistinli direniş hareketi Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, saldırıya karşılık olarak İsrail güçlerine karşı çatışmaları tırmandırma çağrısında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 2

ZIRHLI ARAÇLAR CENİN'DE

Filistin resmi haber ajansı Wafa, İsrail savaş uçaklarının Cenin'i vurduğunu, keskin nişancılar ve zırhlı araçlar da dahil olmak üzere İsrail güçlerinin şehrin mülteci kampını kuşattığını ve ambulansların içeri girmesini engellediğini bildirdi.

Yerel gazetecilerin videoları, buldozerler de dahil olmak üzere çok sayıda zırhlı aracın Cenin'e girdiğini gösterdi.

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 3

"İNCİL'DEN DOĞAN HAKKI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Elise Stefanik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "İncil'den doğan bir hakkı" olduğunu savundu.

Stefanik, Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı konusunda olumlu cevap vermedi.

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 4

YENİ SAVAŞ HEDEFİ

Gazze ateşkesine karşı çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da güvenliğin ülkenin "savaş hedeflerine" eklendiğini söyledi.

Smotrich, Gazze ateşkesi nedeniyle İsrail hükümetinden ayrılmayı düşünmüştü ancak Netanyahu'dan İsrail'in askeri operasyonlarına devam edeceğine dair güvence altıktan sonra kabinede kalmaya karar verdi.

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 5

"ORDU HAZIR OLMALI"

Görevden ayrılan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, ordunun işgal altındaki Batı Şeria'da "önemli operasyonlara hazır olması gerektiğini" söyledi

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 6

MASKELİ YERLEŞİMCİLERDEN SALDIRI

Geçtiğimiz günlerde 40 kadar "maskeli" yerleşimci, kuzeydeki Kalkilya kentindeki Filistinlilerin köylerine saldırdı. Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklandı.

Kalkilya kentinde yaşayanlar, silahlı yerleşimcilerden oluşan büyük bir grubun kasabadaki araçları ve dükkanları ateşe verdiğini, evlere taş ve molotof attığını aktardı.

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 7

YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ BÜYÜYOR

Uluslararası toplum, son yıllarda giderek artan ve çoğunlukla cezasız kalan yerleşimci şiddetine engel olmakta yetersiz kalıyor.

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 8

İSRAİL ORDUSU BASKINI DOĞRULADI

IDF bugün konuya ilişkin açıklama yaptı ve baskına onlarca İsrailli yerleşimcinin katıldığını doğruladı.

Ancak olayla ilgili şimdiye kadar herhangi bir tutuklama gerçekleştirilmedi.

Batı Şeria ablukada: İsrail'den operasyon, yerleşimcilerden maskeli baskın - 9
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