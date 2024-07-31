Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi

"İMHA, YIKIM VE ÖLDÜRME SAVAŞI"

Filistin güçleri tarafından yapılan açıklamada, "Ulusal lider İsmail Haniye'nin suikastı, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve işgalciyi suçlarından dolayı sorumlu tutma konusundaki başarısızlığının ortasında, Siyonist devletin terörizminin ve imha, yıkım ve öldürme savaşının bir parçasıdır" denildi.