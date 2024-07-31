Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesi nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yas ilan edildi. Kent genelinde grev ilan edilmesiyle dükkanlar kepenk indirerek suikasta tepki gösterdi. Batı Şeria'daki camiler de yas ilan edilmesiyle Haniye için yas merasimleri düzenlemeye başladı.
HAMAS ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.
Hamas, yaptığı açıklamada, Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.