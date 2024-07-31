Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesi nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yas ilan edildi. Kent genelinde grev ilan edilmesiyle dükkanlar kepenk indirerek suikasta tepki gösterdi. Batı Şeria'daki camiler de yas ilan edilmesiyle Haniye için yas merasimleri düzenlemeye başladı.

Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 1

HAMAS ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.  

Hamas, yaptığı açıklamada, Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

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Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 2

İran devlet televizyonu da Haniye'nin ölümünü duyurarak, suikaste ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve bulguların yakında açıklanacağını bildirdi.

Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 3

"ÖFKE GÖSTERİSİ" ÇAĞRISI

Filistin Ulusal ve İslam Güçleri, genel grev ilan ederek, Haniye'nin suikastına yanıt olarak "öfke gösterileri" çağrısı yaptı.

Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 4

"İMHA, YIKIM VE ÖLDÜRME SAVAŞI"

Filistin güçleri tarafından yapılan açıklamada, "Ulusal lider İsmail Haniye'nin suikastı, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve işgalciyi suçlarından dolayı sorumlu tutma konusundaki başarısızlığının ortasında, Siyonist devletin terörizminin ve imha, yıkım ve öldürme savaşının bir parçasıdır" denildi.

Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 5

Filistin liderinin yasını tutan güçler, "Bu korkakça suikast, halkımızın direnme ve dayanma iradesini kırmayacak. Aksine haklarımıza, değişmezlerimize, mücadelemize ve bağımsızlık direnişimize sahip çıkma kararlılığımız ile ısrarımızı artıracaktır" dedi.

Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 6

Batı Şeria'daki tüm kent ve kasabaları kapsayan grev kapsamında birçok camide Haniye için hoparlörlerle yas tutuldu.

Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 7

Haniye'nin öldürülmesine tepki gösteren Filistinli esnaflar, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde kepenk indirdi.

Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 8
Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 9
Batı Şeria, Hamas lideri Haniye için kepenk indirdi - 10
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