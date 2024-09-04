Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı

685 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Batı Şeria baskınları, Gazze'ye yönelik saldırılarla birlikte ilerliyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail bombardımanlarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre o tarihten bu yana Batı Şeria'da ise İsrail ateşiyle en az 685 kişi öldü ve 5 bin 700'den fazla kişi yaralandı.