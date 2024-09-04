Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı

İşgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlarını sekiz gündür devam ettiren İsrail güçleri, Cenin ve Tulkerim'e askeri takviye yaptı. Filistinli gruplar, İsrail askerleriyle bu bölgelerde çatışmaların yaşandığını açıkladı. Filistin Kızılay Derneği ise İsrail saldırısı sonucu Tulkerim mülteci kampında yangın çıktığını bildirdi.

Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı - 1

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınları sekiz gündür devam ediyor.

Ordu, bugün Cenin ve Tulkerim'deki bazı bölgelere askeri takviye yaptı. Buralarda Filistinli gruplarla çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu Cenin mülteci kampında birkaç Filistinliyi gözaltına aldı ve sorguladı. Filistinliler daha sonra serbest bırakıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı - 2

MÜLTECİ KAMPINDA YANGIN

İsrail askerlerinin buldozerlerle Cenin şehri ve mülteci kampında altyapıyı tahrip ettiği bildirilirken, su ve elektriği kestiği de ifade edildi.

Tulkerim'de ise birkaç eve baskın düzenlendi.

Filistin Kızılay Derneği, İsrail saldırısı sonucu Tulkerim mülteci kampında yangın çıktığını bildirdi. Sağlık yetkililerinin boğulma tehlikesi geçiren sekiz Filistinliyi tedavi ederek hastaneye naklettiğini açıkladı.

Öte yandan aralarında Hamas, İslami Cihad ve El Fetih'ten ayrı ayrı yapılan açıklamalarda Tulkerim'de İsrail güçleriyle çatışmalar yaşandığı bildirildi

Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı - 3

SON 20 YILIN EN BÜYÜK OPERASYONU

İsrail ordusu geçtiğimiz hafta Batı Şeria'nın kuzeyinde son 20 yılın en büyük askeri operasyonunu başlattı.

Baskınlarda şimdiye kadar en az 33 kişi hayatını kaybederken, bölgede büyük bir yıkım yaşandı.

Saldırılar, ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği döneme denk geldi.

Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı - 4

685 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Batı Şeria baskınları, Gazze'ye yönelik saldırılarla birlikte ilerliyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail bombardımanlarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre o tarihten bu yana Batı Şeria'da ise İsrail ateşiyle en az 685 kişi öldü ve 5 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı - 5

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkes konusunda anlaşmaya varılması için aylardır Doha ve Kahire'de müzakereler yürütülüyor.

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda devam eden görüşmelerde Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı tıkadığını belirtiyor.

Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı - 6
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