Batı Şeria'da baskınların sekizinci günü: İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet yığdı
İşgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlarını sekiz gündür devam ettiren İsrail güçleri, Cenin ve Tulkerim'e askeri takviye yaptı. Filistinli gruplar, İsrail askerleriyle bu bölgelerde çatışmaların yaşandığını açıkladı. Filistin Kızılay Derneği ise İsrail saldırısı sonucu Tulkerim mülteci kampında yangın çıktığını bildirdi.
ÇATIŞMALAR YAŞANDI
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınları sekiz gündür devam ediyor.
Ordu, bugün Cenin ve Tulkerim'deki bazı bölgelere askeri takviye yaptı. Buralarda Filistinli gruplarla çatışmalar yaşandı.
Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu Cenin mülteci kampında birkaç Filistinliyi gözaltına aldı ve sorguladı. Filistinliler daha sonra serbest bırakıldı.