Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı

Öte yandan Beyaz Saray, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik saldırılarının “kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini” söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü, “İsrailli yetkililer tüm toplulukları zarar görmekten korumak için önlemler almalıdır, buna bu tür şiddeti durdurmak için müdahale etmek ve bu tür şiddetin tüm faillerinden hesap sormak da dahildir” ifadelerini kullandı.