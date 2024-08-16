Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Jit köyünde İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemleri devam ediyor. Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe veren yerleşimciler, bir Filistinli'yi vurarak öldürdü. Hamas, "ayaklanma ve çatışma" çağrısı yaptı. Filistin yönetimi, saldırıyı "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.
Bazıları maske takan çok sayıda İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Jit köyüne dün saldırı düzenledi.
Yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe verdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğünü ve birinin de ağır yaralandığını bildirdi.