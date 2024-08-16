Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Jit köyünde İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemleri devam ediyor. Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe veren yerleşimciler, bir Filistinli'yi vurarak öldürdü. Hamas, "ayaklanma ve çatışma" çağrısı yaptı. Filistin yönetimi, saldırıyı "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı - 1

Bazıları maske takan çok sayıda İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Jit köyüne dün saldırı düzenledi.

Yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğünü ve birinin de ağır yaralandığını bildirdi.

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Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı - 2

Hamas, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, yerleşimci çetelerine karşı "ayaklanma ve çatışma" çağrısında bulundu.

Filistinli örgüt, “Jit köyünde yerleşimci milisler tarafından öldürülen kahraman şehit Raşid Mahmud Sada'nın yasını tutuyor ve bu temiz kanın boşa gitmeyeceğini ve işgale lanet olacağını teyit ediyoruz” dedi.

Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı - 3

Hamas, Jit'e yapılan saldırıyı, İsrail'in Batı Şeria topraklarını ve halkını hedef alan politikasının ve yok etme planlarının "suç teşkil eden kesin bir kanıtı" olarak değerlendirdi.

Filistin bakanlığı da saldırıyı "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı - 4

Öte yandan Beyaz Saray, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik saldırılarının “kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini” söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü, “İsrailli yetkililer tüm toplulukları zarar görmekten korumak için önlemler almalıdır, buna bu tür şiddeti durdurmak için müdahale etmek ve bu tür şiddetin tüm faillerinden hesap sormak da dahildir” ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı - 5

İsrail ordusu ise polis ve ordu birliklerinin olaya müdahale ettiğini ve bir İsrailliyi tutukladığını açıkladı. 

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada da Binyamin Netanyahu'nun olayı “son derece ciddiyetle” ele aldığı öne sürüldü.

Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı - 6

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, “Herhangi bir suçtan sorumlu olanlar yakalanacak ve yargılanacaktır” denildi.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun, köye yapılan baskın sırasında yerleşimcilere koruma sağladığını söyledi.

Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı - 7

İsrail ordusu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki operasyonlarını 7 Ekim'den sonra genişletirken, yerleşimciler de buradaki Filistinlilere yönelik saldırılarını arttırdı.

Filistin resmi verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 633 kişi öldürüldü ve yaklaşık 5 bin 400 kişi yaralandı. 

Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti: Bir kişi öldü, Hamas ayaklanma çağrısı yaptı - 8
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