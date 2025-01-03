Batı'nın kapıları Suriye'ye açılıyor: Şara'ya Avrupa ziyareti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, yeni lider Ahmet Şara ile görüşmek üzere Suriye'ye gitti. Baerbock, "Avrupa ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıç mümkün” dedi.

Batı'nın kapıları Suriye'ye açılıyor: Şara'ya Avrupa ziyareti - 1

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB adına Fransız mevkidaşıyla birlikte bir günlük bir ziyaret için Suriye'ye gitti.

Bakanlar burada Suriye'nin yeni yöneticilerinin lideri Ahmed Şara ile görüşecek.

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Batı'nın kapıları Suriye'ye açılıyor: Şara'ya Avrupa ziyareti - 2

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ MÜMKÜN"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Baerbock, “Fransız mevkidaşımla birlikte ve AB adına bugün gerçekleştirdiğim ziyaret Suriyelilere açık bir mesajdır. Avrupa ile Suriye arasında, Almanya ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıç mümkün” dedi.

Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, muhaliflerin 8 Aralık'ta Şam'ın kontrolünü ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden Avrupa Birliği'nden ilk üst düzey diplomatlar oldu.

Batı'nın kapıları Suriye'ye açılıyor: Şara'ya Avrupa ziyareti - 3

"NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Barrot sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Suriye'de, Suriyelilerin hizmetinde ve bölgesel istikrar için barışçıl ve zorlu bir geçişi teşvik etmek istiyoruz” dedi.

Batılı hükümetler, Şara ve HTŞ ile yavaş yavaş kanalları açmaya başladı ve grubun “terörist” tanımının kaldırılıp kaldırılmayacağını tartışmaya başladı.

Baerbock, Suriye'ye “uzatılmış bir el” ve eylemleriyle yargılanacaklarını söylediği yeni yöneticilerden “net beklentiler” ile gittiğini söyledi. 

“HTŞ'nin ideolojik olarak nereden geldiğini, geçmişte neler yaptığını biliyoruz” diye ekledi.

Batı'nın kapıları Suriye'ye açılıyor: Şara'ya Avrupa ziyareti - 4

"ŞİMDİ SAYGINLIK ZAMANI"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ABD müttefiki Kürt Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan görüşmelere atıfta bulundu ve “Ancak aynı zamanda ılımlılık ve diğer önemli aktörlerle anlayış arzusunu da duyuyor ve görüyoruz” ifadesini kullandı.

Alman bakan, “Şimdi hedef, Suriye'nin bir kez daha uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesidir” dedi.

Batı'nın kapıları Suriye'ye açılıyor: Şara'ya Avrupa ziyareti - 5
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