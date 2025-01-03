Batı'nın kapıları Suriye'ye açılıyor: Şara'ya Avrupa ziyareti
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, yeni lider Ahmet Şara ile görüşmek üzere Suriye'ye gitti. Baerbock, "Avrupa ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıç mümkün” dedi.
Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB adına Fransız mevkidaşıyla birlikte bir günlük bir ziyaret için Suriye'ye gitti.
Bakanlar burada Suriye'nin yeni yöneticilerinin lideri Ahmed Şara ile görüşecek.