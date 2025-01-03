Batı'nın kapıları Suriye'ye açılıyor: Şara'ya Avrupa ziyareti

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ MÜMKÜN"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Baerbock, “Fransız mevkidaşımla birlikte ve AB adına bugün gerçekleştirdiğim ziyaret Suriyelilere açık bir mesajdır. Avrupa ile Suriye arasında, Almanya ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıç mümkün” dedi.

Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, muhaliflerin 8 Aralık'ta Şam'ın kontrolünü ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden Avrupa Birliği'nden ilk üst düzey diplomatlar oldu.